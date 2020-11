Pavel ze Svatby vymyslel přezdívku pro svůj penis a touží po sexu se Štěpánkou

„Jste super, ale viděla jsem na začátku dílu nějakou dost ostrou hádku na líbánkách, tak snad se to vyřešilo,“ píše jí další s tím, že viděla upoutávku na následující díl. „Hádky do manželství patří,“ odpovídá jí Štěpánka a naznačuje tak, že jim to s Pavlem klape.

Už od líbánek se popadá za břicho. Nejraději vzpomíná na tanec, který Pavel v Řecku předvedl. „Pavla jsem ještě nikdy takhle nezažila. Naplno se odvázal a najednou z něho byl „mačo“. Odhodil zábrany a bylo mu jedno, jestli ho někdo pozoruje. Jen si to užíval, a to se mi líbilo. Když pak prohlásil, že poguje, to mě dorazilo,“ popisovala situaci Štěpánka.