Milionář a otec syna Liz Hurley je po smrti: Spáchal sebevraždu kvůli koronaviru

Filmový producent trpěl depresemi a už nemohl dál. Ukončit se rozhodl svůj život 22. června skokem z okna luxusního apartmánu v Century City v Kalifornii. Web TMZ tvrdí, že za jeho činem jsou deprese, kterými Steve Bing trpěl.

Prý mu během povinné karantény velmi chyběl kontakt s lidmi. Nikdo však nemohl vědět, že to bude řešit takto. Bing po sobě zanechal dvě děti. Syna Damiana, který vznikl po velmi krátkém vztahu s herečkou Liz Hurley a dceru Kiru Kerkorian, jenž je dcera tenistky Lisy Bonder.

Policie prohledává místo činu

Zdroj: Profimedia

Hurley utíkala do jeho náruče hned poté, co ukončila vztah s Hughem Grantem. Bing nechtěl věřit, že jeho to dítě jeho, a tak podstoupil testy otcovství. Smutek nad obrovskou ztrátou vyjádřila i sama herečka, která jejich společné snímky sdílela na Instagramu.

Píše tam o těžkých časech, čímž zřejmě naráží na testy otcovství. „Jsem velmi zarmoucená, že už tu můj ex Steve není. Je to hrozný konec. Prožili jsme spolu šťastné chvíle. Tyto fotky zveřejňuji, protože i když jsme prošli těžkými časy, jsou to hezké vzpomínky na milého muže, na nichž záleží,“ napsala Liz na sociální síť.