Steven Seagal je sexuální predátor: Herečka promluvila o děsivém zážitku

Herec známý převážně z akčních filmů Steven Seagal byl v minulosti již několikrát obviněn ze sexuálního obtěžování nezkušených hereček. O svém zážitku teď promluvila také Julianna Margulies. Tu měl castingový ředitel vlákat přímo do Seagovala hotelového pokoje.

Dávno předtím, než se stala Julianna Margulies známou tváří díky mnoha filmovým a televizním rolím, usilovala o úlohu ve filmu Nemilosrdná spravedlnost se Stevenem Saegalem v hlavní roli. Večer před castingem se jí ozval castingový ředitel a měl na první pohled nevinný požadavek. „Zavolal mi a zeptal se mě, jestli bych nemohla přijít za Stevenem do jeho hotelového pokoje, abychom si spolu prošli jednu scénu. Neměl potom totiž čas a moc se mu prý líbila moje nahrávka,” uvedla herečka podle webu CBC.

Velmi nebezpečná situace

„Odpověděla jsem, že už je dost pozdě. Bylo deset hodin večer a že takhle v noci se bojím jezdit metrem. Načež mi castingový ředitel odpověděl, že mi zaplatí taxi a zároveň dodal, že si myslí, že bych opravdu tu roli mohla dostat,” vyprávěla svou hrůzostrašný příběh herečka, která nakonec na pokyn kývla a v domnění, že dostane roli, která by mohla odstartovat její kariéru, se do hotelu vydala. Když přijela, castingový ředitel nikde nebyl. Byla v pokoji sama se Seagalem.

„Posadila jsem se a hned jsem naskočila, protože jsem si sedla na něco tvrdého. Seagal mi řekl, že se moc omlouvá, že si pod polštářem zřejmě zapomněl zbraň. A tu také z gauče vyndal,” uvedla herečka s tím, že si okamžitě připadala naprosto hloupě. „Přišla jsem do hotelového pokoje. Nikdo neví, kde jsem. Je jedenáct hodin večer a já jsem tady s vysokou hvězdou akčních filmů, která má u sebe zbraň,” zavzpomínala, co se jí tehdy honilo hlavou. „Najednou jsem nad vším začala přemýšlet a došlo mi, v jak nebezpečné situaci se vlastně nacházím,” svěřila se Julianna s tím, že ji následně Seagal vyzval, aby jej následovala do ložnice.

Sexuální predátor

Následně dle její výpovědi položil zbraň na noční stolek a chtěl po Julianně, aby mu ukázala dlaň, ze které chtěl číst. V tu chvíli už ale mladá herečka ani chvíli neváhala a z pokoje utekla. Druhý den přesto na casting šla a roli dostala. „Styděla jsem se za to. Víte, prostě jsem se styděla za to, že jsem šla k němu do pokoje. Připadala jsem si hloupě, i když se mi nic nestalo. Nikomu jsem to nechtěla říct, protože jsem nechtěla, aby si lidé mysleli, že jsem tu roli dostala právě kvůli tomu, že jsem u něj v noci byla,” vysvětlila, proč o incidentu promluvila až po několika letech.

Steven Seagal byl v minulostí již několikrát obviněn ze sexuálního zneužívání. Všechna tvrzení žen však popřel a nikdy před soudem nestanul. Julianna Margulies uvedla, že je podle ní herec predátorem, který zneužívání mladé herečky, jež čekají na svůj velký průlom.

