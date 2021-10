Štíbrová, Hanychová a další: Které slavné matky bodují se svými dětmi?

Zdroj: Profimedia

V posledních letech se na Instagramu rozmohl trend profilů maminek, které točí videa se svými dětmi. Některá to umí lépe, některá hůře. Královnou Instagramu je v tomto ohledu Nikol Štíbrová. Ta díky svým vtipným dětem trhá rekordy ve sledovanosti. Které další maminky influencerky spolu se svými ratolestmi kralují sociálním sítím?

Existuje několik profilů, které stojí za to sledovat, pokud jste maminka na mateřské a chcete vědět, co momentálně v miminkovském světě frčí či jak zvládají péči o děti jiné ženy a ještě navíc slavné. Tyto ženy, maminky, které vám představíme, ukazují život s dětmi, jaký opravdu je. A někdy je to s jejich dětmi opravdu jízda.

Hvězdou je v tomto ohledu určitě Nikol Štíbrová, která je díky svým dvěma vtipným synům královnou Instagramu. Nikol pravidelně přidává vtipná stories o životě své rodinky, které vévodí čtyřletý Mates. Ten je neuvěřitelně bezprostřední a legrační. Teď navíc do party přibyl čtyřměsíční Mauglí a ideální rodinka je na světě.

Na Instagramu baví Štíbrová, Arichteva i Pártlová

Hned po Nikol maminky baví samozřejmě i profily jejích dvou věrných kamarádek Veroniky Arichtevy a Martiny Pártlové. Ty také bez příkras ukazují, jaké je mateřství s malými dětmi. Zatímco Pártlová má teprve čtyřměsíční holčičku Stellu, Arichteva boduje se svým ročním roztomilým synkem Lukou.

"Nechci dělat z dítěte reklamní artefakt. Je a bude součástí našeho života, i top veřejného, instagramového. Přišlo by mi hloupé ho na sítích neukázat," řekla Veronika v rozhovoru pro časopis Maminka.

Hanychová ukazuje zážitky

Další matkou, která své děti pravidelně ukazuje na sociálních sítích a spolupracuje díky nim se zajímavými firmami, je Agáta Hanychová. Její rošťácká dcera Mia je kopií tatínka Jakuba Prachaře a pusu má zase prořízlou po mamince. Aguš natáčí videa, ve kterých s ní vaří, chodí za kulturou, jezdí na výlety obytňákem i tvoří. Hanychové syn Kryšpín, kterého má s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou, je zase vášnivý rybář, takže vás neminou videa ani z tohoto oboru.

Nesmíme zapomenout na herečky Anetu Krejčíkovou, Terezu Ramba nebo Marii Doležalovou. Ty sledují maminky vyznávající lokální produkty, sepjetí s přírodou, spoustu slunce a bio styl. Všechny tři jsou navíc bojovnice za veřejné kojení a rády se s ním ukáží i na sociálních sítích. Také vřele propagují přírodní produkty. U svých dětí neukazují na foktách obličej, ale i tak se o ně firmy perou. Někdy méně znamená více!

Ze života osamělých zpěvaček

Poslední maminkovský profil, který baví hlavně mladší ženy, je zpěvačky Moniky Bagárové. Ta se za svojí dceru Ruminku rozhodně nestydí a umí ji krásně "prodat". Nejen, že se objevuje v několika televizních reklamách, ale také díky ní a reklamě na Instagramu spolupracuje Monika s mnoha luxusními značkami. Podobně je na tom i její kamarádka zpěvačka Markéta Konvičková, která sdílí svůj život s dcerkou Amálkou. Obě zpěvačky mají jedno společné, tatínky mají často pryč, musí se tedy o holčičky starat samy. Bagárové partner a profesionální bojovník MMA Machmud „Mach“ Muradov je neustále někde po světě a Konvičkové manžel Renda je zase pilot, takže také stále někde létá. Krásky tak mají takové holčičí domácnosti a rády a často se navštěvují.