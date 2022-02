Štíbrová řeší kauzu covidových dotací: Peníze brala Pártlová i Arichteva

Zdroj: Profimedia

Nikol Štíbrová se na svém Instagramu zastala umělců, kteří během covidové krize přijali od státu finanční kompenzaci. Podle influencerky je kritika jakýmsi honem na čarodějnice a sama o příspěvek nežádala, jelikož si vydělávala prodejem merche. Její kolegyně z 3v1 Veronika Arichteva a Martina Pártlová si o dotaci ale požádaly, ačkoliv e-shop vlastní společně se Štíbrovou.

Nikol Štíbrová okomentovala na svém Instagramu rozruch kolem finančních kompenzací umělců v nouzi. Celá kauza odstartovala tím, že byl zveřejněn seznam celebrit, které si nechaly vyplatit příspěvek za ušlé zisky.

O pomoc státu požádali například Tomáš Klus, Emma Smetana, partner Martiny Pártlové Josef Vařeka, Lucie Bílá, Michal David, Biser Arichtev (manžel Veroniky Arichtevy) a další osobnosti, které rozhodně nemají hluboko do kapsy.

Pobouření veřejnosti byla poměrně oprávněné, jelikož většina zmiňovaných umělců trávila poslední týdny na exotických dovolených, zatímco jejich kolegové museli vzít práci za kasou a neměli ani na zaplacení nájmů. Štíbrová ale tvrdí, že jsou reakce přehnané. "Kauza ohledně finančních kompenzací pro umělce během koronaviru připomíná hon na čarodějnice," napsala dvojnásobná maminka s tím, že lidem podle ní vadí hlavně označená slova umělec.

Já o dotaci nežádala

"Dalo se to čekat. Zaprvé tady funguje klasickej mindset "no dobrý a my nic nedostali" a za druhý prostě to slovo umělec. Kdo to jako je, že jo. Vždyť umění ani není práce, vždyť je to baví! Kdyby tak šli dělat za pás, to by viděli. Jo, viděli. A ti za pásem by zase viděli, jak se vyrábí umění. Ten dělá to a ten zas tohle. Prosím, přestaňme se dívat na umění jako na koníček, fakt je to mnohdy full time zaměstnání. Ano, možná umělec neupeče chleba, kterej zasytí hladový krky, ale hladovou duši určitě. A to není o nic míň důležitý. Jen tenhle hlad moc neznáme, nevíme, jaký to je bejt bez hudby, filmu, knížky, bez krásný architektury. Bereme to jako samozřejmost. Není," zastala se Nikol Štíbrová svých kolegů.

Sama influencerka prý o pomoc nežádala, jelikož ji živí e-shop s merchem 3v1. "P.S.: Já si o dotaci nezažádala, zcela objektivně nejsem umělec. Přišly jsme s holkama o všechny naše sranda besedy, ale zase asi máte rádi materiál našich mikin, tak dobrý," vysvětlila Nikol, proč peníze nečerpala.

Kamarádky z 3v1 ale měly na státní pomoc jiný názor. Martině Pártlové a Josefovi Vařekovi přistálo na účtu celkem 120 tisíc a Veronika Arichteva s manželem Biserem Arichtevem dostali dotaci ve výši 60 tisíc korun.

Emma Smetana si s rodinou užívá v Thajsku

Jedná se o morální nastavení

V komentářích sledující Nikol Štíbrové oponují a tvrdí, že kritici nejednají ze závisti, nýbrž poukazují na morálku daných jedinců. Například Martina Pártlová odjela se svým partnerem a dcerou na měsíc na Seychely a Emma Smetana s Jordanem Hajem a dvěma dětmi též odletěli na začátku roku za exotikou a zatím to nevypadá, že by se chystali k návratu.

"Je to hodně mimo a je jasné, že to řešíte, hlavně, že se to týká především i Martiny (Pártlové pozn. redakce) a rodiny Veroniky (Arichtevy). Lidí, kteří za lockdownu museli změnit zaměstnání nebo o něj přišli, je hromada. Do toho si o 60 tis. korun zažádá vaše kamarádka Pártlová. Staví chatu, která je jak druhej barák, pak měsíční dovolená Seychely… Sakra jsou lidi, co přišli o víc a na dovolenou se nedostali víc jak dva roky. A chudák, co kupuje další barák za miliony, si žádá o 60 tisíc. Jedná se o morální nastavení, protože tento průser budou platit ještě naše děti, ale hlavně, že byla dovolená a jiné. Takže tohle se prostě nedá jakkoliv omluvit, vysvětlit. Připadalo by vám v pohodě, kdyby člověk, který má co jíst, kde slušně bydlet a občas zajede i někam na dovolenou a koupí si něco pro radost, šel na sociálku a žádal o třeba přídavky na děti nebo třeba příspěvek na bydlení? Nebavím se o umělcích, kteří opravdu ryli hubou, ale lidi jako Lucie Bílá, Michal David, Martina Pártlová, Ivana Gottová, Biser Arichtev, Iva Kubelková a další. To je prostě nenažranost a vych*anost," neberou si diskutující servítky.

Zajímavé je, že podle Štíbrové šel merch 3v1 sice na dračku, ale Martina Pártlová si o peníze přesto požádala, stejně jako její přítel Josef Vařeka a dotaci dostal i režisér Biser Arichtev, manžel Veroniky Arichtevy. Morální stránku celé věci už ale influencerka Nikol neřešila.