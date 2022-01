Stíny v mlze ji oslovily díky režisérovi: Špalková řekla, proč na roli kývla

Zdroj: Česká televize

Herečka Petra Špalková je jednou ze dvou hlavních postav nového seriálu Stíny v mlze, ve kterém ztvárňuje kriminalistku Magdu Malou. Petra Špalková se do své role skvěle hodí, nebýt ale režiséra Radima Špačka, nabídku by dost možná nepřijala. Právě díky němu do projektu nakonec šla. Více než samotný příběh ji totiž zajímal styl práce, s jakým Špaček filmy a seriály režíruje.

Seriál Stíny v mlze natáčený v Ostravě a okolí představuje kriminalistku Magdu Malou a jejího nového parťáka Martina Černého, kteří společně vyšetřují případy z nevšedních míst. Silné příběhové linky zároveň sledují osobní životy vyšetřovatelů. Hlavních rolí se chopili Petra Špalková a Jiří Vyorálek. Ti tvoří úžasné duo, které diváky baví. Kdyby ovšem seriál režíroval někdo jiný než Radim Špaček, ústřední dvojice mohla vypadat docela jinak.

Petra Špalková se v seriálu objevuje i se svou skutečnou dcerou Andělkou. Zdroj: Česká televize

Skvělá příležitost

Petru Špalkovou příběh seriálu bezesporu velmi zaujal, i tak by ale možná nad nabídkou váhala, kdyby v čele Stínů v mlze nestál režisér Radim Špaček. Právě díky němu herečka roli okamžitě přijala. „Ve skutečnosti mě nejvíc zajímala spolupráce s Radimem Špačkem, se kterým jsem točila asi před patnácti lety, a doufala jsem, že by to mohla být dobrá a inspirativní práce,” nechala se představitelka Magdy Malé slyšet v rozhovoru pro tvguru.cz.

A jak zároveň herečka dodala, ani role v detektivním seriálu nebyla tím, po čem by tak docela toužila. Když ale zjistila, že nejde o běžný krimi příběh, Stíny v mlze ji začaly o to více zajímat. „V kriminálkách jsem zatím hrála jen epizodně. Mám pocit, že se tento žánr v naší kotlině jaksi „vystřílel”, že se recykluje. Spíš než žánr detektivky mě zajímalo zahrát si takto velkou tahounskou roli v uzavřeném tvaru,” vysvětlovala Petra Špalková, co ji na projektu zaujalo.

Spolupráci s dcerou si prý užívala, i když docházelo i na hektičtější momenty. Zdroj: Česká televize

Těžká práce s dcerou

Petra Špalková se během natáčení potkávala také se svou dcerou Andělkou. A to ne proto, že by snad Andělka vyrazila navštívit svou maminku na plac, ale přímo před kamerou. Andělka totiž v seriálu hraje dceru Magdy Malé. Spolupráce matky s dcerou však byla v některých momentech obtížná. „Práce s vlastní dcerou byla náročná i krásná dohromady. Přestože ostravská produkce i všichni ze štábu dělali vše pro to, abychom to mohly zvládnout co nejelegantněji a bez nervů, byla tam ještě spousta momentů, které byly náročné a vysilující,” řekla o natáčení Petra Špalková. „Ale ty chvíle, kdy vše fungovalo a šlo hladce, byly krásné a stihly jsme si je užít naplno,” dodala ještě.