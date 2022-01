Stíny v mlze: Špalková si zahrála s vlastní dcerou, Vyorálek se s rolí popral

Zdroj: Česká televize

Na obrazovky České televize zamířil nový seriál s názvem Stíny v mlze. Drsné prostředí slibuje neotřelé případy, které bude řešit Petra Špalková v roli Magdy Malé. Ta je nejen policejní kapitánka, ale také matka Amálky, kterou si zahrála skutečná hereččina dcera Andělka Tichá.

Na ostravské zločince má políčeno nová dvojice kriminalistů v podání Petry Špalkové a Jiřího Vyorálka. Režie seriálu Stíny v mlze se ujal Radim Špaček a první epizodu dvanáctidílné série mohli diváci zhlédnout v pondělí 3. ledna.

Seriál vás zavede do různých oblastí a sociálních skupin, od youtuberů, přes motorkáře, až po realitní makléře. Hlavními hrdiny jsou detektivka Magda Malá a její nový parťák Martin Černý, kteří společně vyšetřují případy z nevšedních míst.

Silné příběhové linky budou zároveň sledovat osobní životy vyšetřovatelů. "Krimi série nabídne kromě dvanácti napínavých případů ještě něco navíc. Umožníme divákovi blíže poznat, kdo jsou ti, jejichž prací je pátrat po vraždách. Co dělají, když nejsou v práci, a jak se tahle nejen časově, ale především psychicky náročná činnost, dá skloubit s běžným životem," říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Rodina kapitánky MaléZdroj: Česká televize

Práce s vlastním dítětem byla obtížná

"Můj detektiv je chlapík, který si s sebou nese svou minulost, věci dobré i špatné. S tím vším se snaží bojovat, ne vždycky podle pravidel, a zachovat si svou čest," říká o své roli herec Jiří Vyorálek, který se s ní popral bravurně a ztvárnil ji věrohodně.

Petra Špalková natáčela se svou skutečnou dcerou Andělkou, což bylo prý mnohdy náročné. "Práce s vlastním dítětem byla obtížná i krásná dohromady. Přestože ostravská produkce i všichni ze štábu dělali vše pro to, abychom to mohly zvládnout co nejelegantněji a bez nervů, zbyla tam ještě spousta momentů, které byly náročné a vysilující," popsala herečka.

Dcera Špalkové sklidila chválu u samotného režiséra. "Kromě její přirozenosti a talentu, který zdědila po rodičích, se mi nejvíc hodilo, že se nestyděla mámu obejmout, dát jí pusu nebo upřímně odmlouvat. Zvládla to všechno na jedničku, po roce natáčení, kdy jí vypadlo a zase narostlo několik zubů a naučila se číst, může klidně vyučovat na herecké škole," tvrdí nadšený Radim Špaček.

Petra Špalková s vlastní dcerouZdroj: Česká televize

Hvězdné obsazení

Osmiletá Andělka Tichá měla štěstí na herecké partnery. Otce jí hraje skvělý Jaroslav Plesl a babičku Regina Rázlová. V dalších rolích se představí Petr Panzenberger coby kolega hlavní hrdinky Magdy Malé.

Hlavního záporáka, který se objevuje na pozadí celé série, přenechali tvůrci Miroslavu Hanušovi. Seriál se štábu podařilo natočit během pandemického roku za 133 natáčecích dní.

Další epizodu mohou diváci zhlédnout v pondělí 10. ledna.