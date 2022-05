Stropnický měl vždy slabost pro blondýnky: Kvůli jedné se už kdysi rozvedl

Zdroj: Profimedia

Velvyslanec ČR a někdejší herec Martin Stropnický trable v manželství v současné době rozhodně neřeší poprvé. A rozhodně je poprvé neřeší ani kvůli jiné ženě, která se v jeho životě objevila. Manžel Veroniky Žilkové měl vždy slabost pro blondýnky, přičemž kvůli některým z nich byl dokonce ochoten se rozvést.

Martin Stropnický vždy balancoval mezi herectvím a politikou, práci před kamerou ale po roce 2014 nakonec pověsil na hřebík a začal se naplno věnovat politickým činnostem. Z poslance se velmi brzy vypracoval mnohem výš a v roce 2018 se stal velvyslance České republiky v Izraeli. Jeho bezpochyby fascinující pracovní úspěchy byly ovšem vždy zastiňovány jeho milostnými aférami. A jinak tomu není ani dnes, kdy se ukázalo, že Stropnický vyměnil svou manželku Veroniku Žilkovou za podstatně mladší blondýnku, která s ním pracuje na ambasádě. Není to ale zdaleka poprvé, kdy jiná žena stále za rozpadem jeho manželství.

První manželku si vzal rovnou dvakrát

První manželkou Martina Stropnického byla dlouhých 8 let Lucie Borovcová. I když možná na první pohled působilo manželství idylicky, šťastné rozhodně nebylo. Tedy alespoň z jedné strany. Stropnický se totiž začal sbližovat s herečkou Danielou Kolářovou, a to nejen na přátelské úrovni. I ona byla v té době vdaná. Kvůli vzájemné náklonnosti se nakonec oba vzdali svých manželství a zkusili štěstí v lásce spolu. Jak ale uvádí deník Blesk, románek trval sotva dva roky.

Po rozchodu s Kolářovou vzala Lucie Borovcová Stropnického na milost a dali vztahu další šanci. Znovu se vzali a vypadalo to, že jim několikaměsíční odloučení prospělo. Po zhruba patnácti letech ale manželství skončilo podruhé. Tentokrát už definitivně.

Bude se historie opakovat?

V roce 2004 se Stropnický dal dohromady s Veronikou Žilkovou a čtyři roky na to se vzali. Dlouhou dobu se zdálo, že je jejich manželství harmonické, pár často vyrážel do společnosti a nešetřil zamilovanými pohledy a láskyplnými doteky. Když se ale Stropnický kvůli pracovním povinnostem přestěhoval do Izraeli, něco se změnilo.

Krátce na to začaly Žilkové přicházet anonymy, ve kterých jí odesílatel upozorňoval na to, že její manžel udržuje poměr s někým z ambasády. A to se herečce letos potvrdilo ve chvíli, kdy jí Stropnický přiznal, že ji nadále nemiluje a udržuje poměr s někým jiným. Jeho milenkou je jeho podřízená Markéta Horňáková. Nabízí se však otázka, zda jej podstatně mladší blondýnka bude skutečně stát manželství, nebo si Stropnický, stejně jako v případě Borovcové, uvědomí, že jeho srdce patří jen Veronice Žilkové.