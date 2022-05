Pomohl Stropnický své milence k povýšení? Horňáková měla mít vyhlídnutý cíl

Zdroj: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Poté, co se provalila identita milenky Martina Stropnického, začaly vycházet na povrch velice zajímavé informace. Markéta Horňáková prý měla na velvyslance spadeno od prvního okamžiku z velice zištných důvodů a díky románku si v práci výrazně polepšila.

Martin Stropnický se kvůli mladé milence rozvádí po dvaceti letech s Veronikou Žilkovou. Románek velvyslance s o pětatřicet let mladší kolegyní Markétou Horňákovou měl údajně trvat už tři roky. To později přiznala Veronika Žilková, která už několik let dostávala anonymy o manželově nevěře.

"Podobné anonymy o jeho vztahu na ambasádě dostávám často. První před třemi lety a v posledních měsících znova. Informovala jsem o nich opakovaně manžela. Doposud je vyvracel," svěřila se herečka Blesku s tím, že zprávy ignorovala a do poslední chvilky věřila, že jde jen o pomluvy. O to horší pro ni byl střet s realitou.

Žilková se s Horňákovou několikrát setkala osobně a už na prvním setkání si všimla, že je stážistka přesně typ jejího muže. Ženská intuice se nakonec ukázala jako vždy být na místě, jelikož o pár let později Stropnický úlet s asistentkou povýšil na vztah a oznámil své manželce e-mailem, že je konec.

Podivné povýšení Horňákové

Markéta Horňáková prý měla Martina Stropnického vyhlídnutého jako jasný cíl, už když nastoupila na velvyslanectví jako stážistka.

"Chlubila se, že Martina Stropnického určitě rozvede, dokonce se na to mezi kolegy vsázelo," prozradil výše zmíněnému webu zdroj, který si nepřál být jmenován. Podle něj si Horňáková dobře spočítala, že může díky mileneckému poměru s velvyslancem rychle stoupat ve své kariéře. Ze stážistky se během podivně krátké chvíle stala konzulární asistentka s diplomatickou hodností atašé.

"Za Stropnického prošla výběrovým řízením na vyšší post a od té doby dělá kariéru," dodal známý z okolí Stropnického. Že by mladé blondýnce šlo pouze o kariérní postup?