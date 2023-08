Pavel Nový o Šulcové: Neviděli jsme se, dcery rozhodly, že potřebuje klid

Zdroj: Profimedia

Do hereckého nebe minulý týden odešla fenomenální herečka Jana Šulcová, která zazářila mimo jiné v rodinné komedii Marie Poledňákové “S tebou mě baví svět”. O smutnou zprávu se podělila na sociální síti zarmoucená dcera Rozálie Víznerová. Na její poslední cestu zesnulou herečku překvapivě kromě jejích dětí vypraví také její bývalý manžel, herec Oldřich Vízner, se kterým se rozvedla v roce 1988.

Na oblíbenou herečku pro Kafe.cz zavzpomínal herec Pavel Nový, který se s ní přátelil a její odchod ho tak pochopitelně velice zarmoutil. “Je to velká škoda, protože byla úžasná. Bohužel na to už ale měla věk a byla těžce nemocná. I když se to dalo čekat, tak mě to ale zasáhlo,” přiznal umělec smutně.

“V poslední době už jsme se nemohli vidět, protože na tom byla tak, že její dcery rozhodly, že už potřebuje klid. Takže to na to asi opravdu nebylo. Dokud jsme se ale vídali, tak na to si uchovávám skvělé vzpomínky. A vzhledem k mému životnímu stylu je možné, že se s ní už brzy potkám.”

Pohřeb vypravuje exmanžel

“Co se týká pohřbu, tak zatím bohužel nic nevím. V tomhle ohledu jsem odkázaný pouze na její dvě dcery,” vysvětlil Pavel Nový pro Kafe.cz s tím, že by se se svou hereckou kolegyní rozloučil rád.

Když 28. července Jana Šulcová zemřela ve svém bytě v pražských Vokovicích na srdeční zástavu, rozhodl se její exmanžel Oldřich Vízner zapojit také do příprav posledního rozloučení. Blesku to potvrdila dcera Rozálie, která sdělila, že jej o to požádaly spolu se sestrou a on souhlasil. “Vše budeme řešit po víkendu,” sdělila Rozálie Víznerová s tím, že bližší informace o pohřbu zatím nemá.

Bouřlivý vztah s Oldřichem Víznerem

Soužití Jany Šulcové a Oldřicha Víznera bylo pořádně bouřlivé. Přestože se velmi milovali, nedokázali si být věrní, a tak jejich manželství bylo protkané řadou milostných aférek na obou stranách. V roce 1983 ale jejich vztah navždy narušila rodinná tragédie, kdy během dovolené na italské Elbě Oldřichovi uhořel bratr Vladimír. Herec posléze upadl do deprese a ztrátou sourozence se velmi trápil. To bohužel poznamenalo také jeho chování k manželce, která se mu sice snažila být oporou, nakonec ale jeho změnu povahy neustála a rozvedla se s ním.

Vzpamatovat se z rozvodu dalo Janě Šulcové spoustu práce. Kromě toho, že začala mít potíže s alkoholem a léky na předpis, trpěla také řadou vážných zdravotních potíží. “Se všemi vnitřnostmi, žaludkem, slinivkou, slezinou. Byla jsem na těžké operaci, kterou jsem málem nepřežila, potom jsem měla operaci štítné žlázy, po ní jsem měla zdvojené vidění,” sdělila herečka Blesku před časem.

Vzhledem k tomu, že spolu oba umělci měli dvě dcery, Rozálii a Terezu, byli nuceni spolu v rámci rodiny fungovat i nadále. Čas postupně obrousil všechny hrany, a tak se po čase opět začali vídat - už ne jako partneři, ale jako dobří přátelé.