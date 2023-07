Smrt Šulcové: Zničil ji odchod Víznera, propadla alkoholu, myslela na heroin

Zdroj: Profimedia

V šestasedmdesáti letech zemřela Jana Šulcová. Legendární herečku si diváci nejvíce pamatují ze seriálů Byl jednou jeden dům nebo My všichni školou povinní. Jako první o jejím úmrtí informovali na sociálních sítích Jakub Wehrenberg a Matouš Rajmont. Smutnou událost následně potvrdila i její dcera.

Jana Šulcová zažila život na výsluní, ale i pořádný pád na dno, který měl na svědomí její největší démon. Alkohol. Po odchodu manžela Oldřicha Víznera mu zcela propadla. Po roce 1989 navíc neměla úplně přehršle nabídek a o to víc mu holdovala. Do toho všeho ovšem brala antidepresiva. Láska dcer i pomoc lékařů jí nakonec zachránily.

Ten, kdo všechno odstartoval, byl ale Vízner. Šulcová byla tehdy na vrcholu slávy. Krásná, božský a žádaná. Pro všechny bylo překvapení, když Vízner opustil ji a ne ona jeho. Byl navíc její životní láskou a ona s ním chtěla strávit celý život. Herec se ale zakoukal do Evelyny Steimarová a odešel od Šulcové i dcer Terezy a Rozálie.

Pád na dno

„To, že se zamiloval, bych pochopila. Ale ten skandál, co z toho byl. Pro mě to bylo takové ponížení, že jsem to nemohla odpustit. Tehdy zaťukal na dveře ďábel, který se jmenuje alkohol. Nemohla jsem spát, každých dvacet minut jsem se v noci budila,“ promluvila Jana Šulcová v pořadu 13. komnata.

„V neděli ve čtyři hodiny ráno jsem šla nakupovat do samoobsluhy. Neměla jsem vůbec pojem o čase. Zaplaťpánbůh mi nikdo nepodal heroin. Já bych si ho vzala. A to byla konečná. Udělala bych všechno, abych se zbavila té hrůzy a těch stavů, které nebyly k vydržení,“ dodala.

Nekonečné zdravotní problémy

V posledních letech měla velké zdravotní problémy. Již dříve podstoupila operaci štítné žlázy a o pár let později operaci oka kvůli zdvojenému vidění. „Oko mi museli celé vyndat a zase nandat. Logicky zůstalo větší, takže pár měsíců po operaci to vypadalo otřesně,“ uvedla pro Aha. Po operaci oka skončila na psychiatrii, jelikož se na sebe nemohla ani podívat. V důsledku stáří si pochopitelně způsobila i několik zranění kvůli náhlým pádům.

I přes životní karamboly jí navždy zůstane nálepka geniální herečky. Nikdo nezapomene na Kateřinu Horákovu ze S tebou mě baví svět. Objevila se ale i v seriálech My všichni školou povinní, Byl jednou jeden dům, Trpaslík či Vzteklina.