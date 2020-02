VĚZENÍ, DLUHY... Jak si dnes žije finalistka SuperStar Martina Balogová?

Proto musela hodit sny za hlavu a prý se začala živit jako uklízečka v německém hotelu. Z Ústí to do sousedního státu je, co by kamenem dohodil, proto zvolila tuto cestu. Ví, že už z ní nebude profesionální zpěvačka a složenky se neptají. Za svůj život si toho prošla opravdu hodně, ale o svůj život a pohodlí malého syna bojuje, jak se dá.