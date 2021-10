Diváci kritizují porotu SuperStar: O čem ta soutěž je, Dominique zpívat neumí

Zdroj: Instagram/Dominique Alagia

Poslední díl pěvecké soutěže SuperStar ukázal, jak mohou být sociální sítě zrádné. Když v neděli před porotu předstoupila šestnáctiletá Dominique Alagia, Pavol Habera ani Patricie Pagáčová nemohli uvěřit vlastním očím. Známá influencerka totiž klame tělem a na sociálních sítích vypadá mnohem starší.

Influencerka Dominique Alagia má na sociálních sítích obrovské množství fanoušků. Jenom na TikToku její příspěvky odebírá téměř půl milionu sledujících a na Instagramu dalších dvě stě tisíc. To jsou čísla, o kterých se některým slavnějších celebritám může nechat jenom zdát. Jenže ani to mladičké hvězdičce internetu zřejmě nestačí, nejdříve účinkovala v reality show Like House a teď se rozhodla prozrazit také v SuperStar.

To je někdo úplně jiný

Jakmile TikTokerka přišla před hvězdnou porotu, Pavol Habera, Monika Bagárová, Marián Čekovský, Leoš Mareš i Patricie Pagáčová oněmněli úžasem. "Monča mi ukazovala fotky, než sem Dominka přišla. A to je někdo úplně jiný," divil se slovenský zpěvák. "To si děláš pr**l," reagovala svým typickým způsobem Pagáčová, která si podle sociálních sítí myslela, že soutěžící musí být minimálně třicet.

Alagia si vybrala písničku od Elvise Presleyho a přestože podle diváků zpívala místy hodně falešně, nakonec postoupila do dalšího kola. Fanoušci proto podezírají porotu, že sexy influencerku pustila dál kvůli žhavým fotkám, kterými se Dominique tak ráda chlubí. "Je velice hezká, ale zpěv nic moc. Skoro jsem jí nerozuměla. Jen tam tak brblala a spíše je zaujala tím, že je atraktivní," napsala svůj názor jedna ze sledujících.

Falešné a bohužel hodně špatné

"Falešné a bohužel hodně špatné," ozval se další fanoušek na sociální síti. "Zpěv hrozný. Přemýšlím, o čem ta soutěž vlastně je?" položila zas řečnicku otázku další žena. "Má čísla, tím pádem bude větší sledovanost. Jednoduchá rovnice," myslí si divačka, podle které chtějí tvůrci soutěže využít vysokou sledovanost krásné influencerky. Uvidíme proto, co Dominique předvede v dalších kolech.

