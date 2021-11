Dominique měla ze SuperStar vypadnout, podle diváků byl její postup podvod

Zdroj: Instagram

Influencerka Dominique Alagia už podruhé vystoupila v oblíbené pěvecké soutěži SuperStar. Jenže ani tentokrát diváky nepřesvědčila o tom, že by uměla zpívat. A přestože ji zkritizovala porota v čele s Paľem Haberou, šestnáctiletá dívka znovu nepochopitelně postoupila do dalšího kola. Diváci na sociálních sítích jsou z toho v pořádném šoku.

Zatímco v castingovém kole Dominique předvedla písničku od legendárního zpěváka Elvise Presleyho, na Máchově jezeře společně se třemi dalšími dívkami zazpívala píseň od Beyoncé. Přitom se stačilo podívat na hvězdnou porotou, která už během vystoupení nevypadala dvakrát spokojeně.

Byl to brutální chaos

"Dneska jsi mě moc nepotěšila," řekl na rovinu Marián Čekovský influencerce, která to čtveřici nejvíce kazila. "Byl to brutální chaos. Bylo to neorganizované a až amatérské," přidala se Patricie Pagáčová.

Provedení písničky Single Ladies se nezdálo ani Monice Bagárové. "Tohle vystoupení bych nejraději celé vymazala z hlavy," nebrala si servítky zpěvačka. "Byla to Základní škola hledá SuperStar. Úplně neorganizované, rozpadlé, ke konci nefungovalo skoro nic," doplnil zklamaně Leoš Mareš.

Tolik kritických slov ale Dominique porazilo a mladá dívka se okamžitě rozplakala. V tu chvíli k ní přispěchala Monika Bagárová s kapesníčky a začala ji soucitně utěšovat. Možná i proto se porota nad dívkami smilovala a dala jim ještě jednu šanci, aby ukázaly, že opravdu něco umí.

Každá z účinkujících pak měla předvést jakoukoli píseň. Jenže Alagia znervózněla a vypadalo to, že vůbec nebude schopna zpívat. "Hrozně se třepu, pardon, musím se uklidnit," přiznala po pravdě mladá dívka, která se pak naštěstí dala trochu dohromady.

A přestože Dominique nezazpívala zrovna ideálně, porota ji překvapivě poslala do dalšího kola. "Postupuješ dál!" vyslechla si ortel influencerka, kterou na sociálních sítích sleduje neuvěřitelných 750 tisíc lidí. Podle některých kritiků je právě počet sledujících důvod, proč nešikovná zpěvačka v soutěži boduje.

Na postup to určitě nebylo

Fanoušci soutěže ale Dominičin postup vidí jako obrovskou nespravedlnost. "Jako pardon, ale dobře zpívala jen ta holka v té růžové sukni. Jinak to na postup rozhodně nebylo. To snad musel slyšet i hluchý," napsala například jeden divák. "Přijde mi, že postoupily jen kvůli tomu, že Dominika je influencerka," přisadila si další sledující. Její postup se tak vlastně stává možným podvodem a boudou na příznivce soutěže.

Alagia na ostré poznámky nereagovala, všem fanouškům ale poděkovala za přízeň. "Děkujeme všem za podporu! Byly jsme hodně nervózní, ale porota nám dala šanci a zvládly jsme to," napsala dívka, která letos soutěží také v anketě Český slavík 21. Tam se už probojovala mezi pětadvacet zpěvaček s největším počtem hlasů.

Dominika je hvězdou sociálních sítí, kde má statisíce obdivovatelů.