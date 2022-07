Svůdná Elizabeth ze SuperStar opěvuje bohaté muže, touží po luxusu a penězích

Zdroj: Profimedia

Půvabná brunetka, která si odnesla stříbrnou pozici z poslední řady Česko Slovenské SuperStar vydala první videoklip. V klipu k písni Summer Boyfriend se po jejím boku objevil herec a moderátor Vladimír Polívka, který ztvárnil jejího bohatého přítele.

Začátek kariéry

Přátelství s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem už není to jediné, co se o půvabné brunetce povídá. V pěvecké soutěži se probojovala až do finále a ukázala tak, že o ní bude ještě slyšet. Pro její nezaměnitelný hlas si ji rozhodně nespletete s žádnou jinou zpěvačkou. To na ní ocenil i známý producent Jan P. Muchow, který si ji vzal pod svá křídla. „Zkušenost v Superstar mi dala strašně moc, protože jsem se utvrdila v tom, co chci v životě dělat a co mě naplňuje. Svého umístění v pěvecké soutěži si vážím, jelikož jsem stanula proti skvělým zpěvákům. Nicméně ta pravá soutěž pro mě začíná až teď, kdy se ukáže, zda mám na to, udržet se v hudebním průmyslu,“ řekla s pokorou mladá zpevačka.

Provokativní videoklip

Píseň je hudební autorskou spoluprací Elizabeth a hudebníka Prokopa Korba, jedná se o nadsázku, která odkazuje na to, jak si ideálně zařídit bezstarostné léto. Elizabeth v ní oslavuje slavné značky oblečení, drahé dovolenkové destinace a to, že její letní přítel má být na to, aby jí zaplatil všechny drinky po dobu léta. Ve videoklipu je stylizována do naivní, lascivní dívky, která právě svádí muže, který jí má tohle všechno splnit.

„Doufám, že se bude Summer Boyfriend líbit. Je to pro mě song plný slunce, léta, naivity a bláznovství. Ráda čtu romány a vždycky mě fascinovala letní láska, proto jsem se rozhodla o ní napsat. Jen jsem to trochu přehnala a odvážila se být drzá, možná proto se mi můj refrén líbí. Je odvážný a někdy je hezké vyjít z komfortní zóny,“ uvedla.

