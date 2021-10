Mám rád rozkoš, slast a nahotu: Soutěžící v SuperStar přivedl porotu do rozpaků

Zdroj: TV Nova

Na casting SuperStar přišel další podivín. Jiří Šťastný z Brna, který se živí jako tantrický masér, si pěvecké klání zřejmě spletl se seznamkou. Na konkurzu se totiž svlékl do naha, a snažil se tak oslovit všechny přítomné ženy.

Před porotu Jiří Šťastný sice předstoupil v obleku, během natáčení medailonku na sobě ale neměl vůbec nic. Pokud tedy nepočítáme veselé ponožky s avokádem. "Během svého života jsem vystřídal třicet různých zaměstnání," řekl o sobě devětadvacetiletý mladík.

Miluju rozkoš, nahotu a slast

"Mám rád rozkoš, slast a nahotu, protože člověk na sobě nemá slupky, a je opravdový. Momentálně mě kromě zpívání na ulici živí tantrické masáže," doplnil Jiří, který se během představování postupně odhaloval. Nejdřív šlo dolů sako, pak kalhoty a nakonec i košile.

Když Jirka v rouše Adamově dorazil na casting, ostatní soutěžící nemohli uvěřit vlastním očím. Někteří utíkali, jiní dostali záchvat smíchu nebo jen oněmněle pozorovali odvážného exhibicionistu. Jiří si přitom pozornost okolí obrovsky užíval a dál si vykračoval, jako kdyby se nechumelilo.

Vůbec nechápu, proč jsem sám

Kromě toho účastník soutěže otevřeně přiznal, že má problémy s opačným pohlavím. "Bude mi třicet, ale pořád jsem sám. Nechápu proč. Nevím, co dělám špatně. Fakt mě to trápí a prostě hledám a hledám," zamyslel se nad svým osudem Jiří. Ten se pak rovnou nabídl nezadaným kráskám. "Hledám tě, lásko. Žiju v Brně a chci s tebou trávit veškerý volný čas," dodal.

Co by asi porota řekla na to, kdyby Jirka přišel zazpívat jenom v ponožkách.

Zdroj: TV Nova