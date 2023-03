Drogy, týrání zvířat i krádeže: Hvězdičky ze SuperStar, co neunesly tíhu slávy

Když se jim podařilo uspět před porotou v pěvecké soutěži SuperStar, takřka přes noc o nich rázem věděl každý. Měli našlápnuto ke slušné kariéře a u nohou jim ležely davy fanynek. Jenže právě to někteří z účastníků SuperStar neunesli a pod tíhou slávy spadli do velkých problémů. V současné době Českem a Slovenskem otřásá sebevražda účastníka slovenské verze soutěže SuperStar Jozefa Rakyty. Nikdo nedokáže pochopit, proč se to stalo.