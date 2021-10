Jediná romská SuperStar: Vlasta Horváth u muziky zůstal, jak dnes žije?

Zdroj: Profimedia

Psal se rok 2005 a nenápadný romský zpěvák z vesnice nedaleko Benešova vyhrál populární pěveckou soutěž Česko hledá SuperStar. Na rozdíl od dalších kolegů u hudby zůstal, a i když není hvězdou showbyznysu, daří se mu dobře a má dost času na rodinu.

Je to už šestnáct let, kdy se stal Vlasta Horváth vítězem soutěže Česko hledá SuperStar a možná si tenkrát myslel, že dobude svět. To se sice nestalo, ale i přesto Vlasta u muziky zůstal. Vydal čtyři alba a dokonce hostoval v kapele Čechomor. Také hrál v několika muzikálech. K tomu má krásnou rodinu, která čítá manželku Markétu a dvě děti. Se svou ženou je čtyřiačtyřicetiletý zpěvák již šestnáct let.

Před rokem jí na Facebook napsal dojemný vzkaz.

"Dnes je to patnáct let, co jsme zpečetili náš desetiletý vztah, takže jsme spolu už vlastně čtvrtstoletí. Lásko, ty a naše děti jste pro mě jednoznačně největší výhra v mém životě."

Horváth žije poklidným životem s rodinou

Vlasta sice od doby svého vítězství prošedivěl, ale přidalo mu to na mužnosti a vypadá lépe než dřív. Se svou rodinou žije poklidným životem ve Vranově u Benešova a do Prahy by se nikdy nepřestěhoval. Proč taky, v domě má nahrávací studio, kde tráví nejvíce času. Koncertuje po celém Česku a je na něm vidět, že ho práce baví.

V rodinném životě je Vlasta také spokojený. Manželství mu i po letech vzkvétá a děti dělají radost. Jedinou nemilou událostí, která jeho životem otřásla, byla smrt milovaného bratra Martina. Ta ho zdrtila natolik, že zvažoval, že přestane zpívat. Na čas se stáhl do ústraní a snažil se tragickou ztrátu vstřebat.

„Když se ta tragická věc stala, nechtěl jsem o ničem slyšet. Myslel jsem si, že nebudu už hrát a fungovat. Neměl jsem na nic náladu a i vůči němu jsem se cítil provinile, že já bych pokračoval dál, když on nemůže. Nechtělo se mi bez něj,“ řekl podle expres.cz Horváth po tragické autonehodě.

Tragicky mu zemřel bratr a on se zhroutil

Nakonec se ale k hudbě vrátil. A to především za účelem napsat svému bratrovi písničku, která přesně popíše, jak se cítil. Zpěvák k ní dokonce natočil videoklip.

Vlasta má za sebou poměrně úspěšnou kariéru a několik sólových alb. V roce 2005 si dokonce za album Místo zázraků zasloužil platinovou desku. Následovalo další s názvem Do peří nefoukej. Třetím albem bylo To máme znát a je z roku 2014 a poslední se jmenuje Stále nevěřím.

Také se objevil v muzikálech. Například v roce 2009 na Broadwayi v muzikálu Mona Lisa a pak hrál v letech 2010 až 2015 v RockOpeře Praha v operách Oidipus Tyranus, 7 proti Thébám a Antigona.

Horváth dokonce vyučoval několik let na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Specializoval se na rockové opery.