Šuralová si užívá s podnikatelem: Pomáhá jí získat peníze po zesnulém muži

Portál seznam.cz zveřejnil statistiku nejvyhledávanějších osobností za rok 2020. Na první příčce se umístila Denisa Šuralová. Od smrti jejího manžela uplynuly teprve dva roky a ona si stihla pořídit dítě s kontroverzním podnikatelem Tomášem Horáčkem, který je obviněný z uplácení a ovlivňování veřejných zakázek ve zdravotnictví. Vezměme to ale popořadě.

Bývalý kapitán Sparty Josef Šural (†28) zemřel 29. dubna 2019 v Turecku. Stalo se tak při nehodě minibusu. Šuralova smrt zasáhla všechny. Byl to skvělý chlap, tvrdí přátelé a hlavně táta malé Vanessy a Melissy. Relativně krátce poté porodila vdova po Šuralovi syna Tomáše.

Na tom by nebylo nic tak divného, pokud odhlédneme od toho, že se vše stalo trošku rychle po manželově nehodě. Minimálně k zamyšlení ale je, komu syna porodila. Otcem Tomáše je totiž Tomáš Horáček. S tím si Šuralová měla začít jen dva měsíce po smrti manžela.

Josef Šural zemřel při nehodě minibusu

Šural JosefZdroj: Profimedia

Horáček je velmi kontroverzní osobností. Kromě toho, že je obviněn z uplácení a ovlivňování veřejných zakázek ve zdravotnictví, tak se také snaží úplnou náhodou dostat peníze z tureckého klubu, kde Šural působil.

„Denisu v tom sporu zastupují moji advokáti. Zdejší renomovaná právní kancelář, která spolupracuje s Turky, protože znají tamní prostředí. Je to z mého pohledu neuvěřitelné, ale oni nezaplatili ani to, co měli panu Šuralovi dát za jeho života. On za sebou zanechal zejména nesplacené hypotéky. Na jednu stranu mu tam odhalují sochu a na druhou mu nezaplatili ani za dobu, kdy žil. Je to navoněná bída, jen jejich píárko,“ uvedl Horáček pro Blesk.

Vdova po Šuralovi založila novou rodinu rychle

Josef ŠuralZdroj: Profimedia

Někteří tvrdí, že s podnikatelem musela mít pletky ještě za manželova života. Horáček však hlásá, že je to nesmysl. Potkali se přece úplnou náhodou.

„Je pravda, že jsme to vzali dost rychle. Je těžké to soudit, ale je pravda, že Denisa celou situaci, to, co se stalo, úplně vytěsnila. Poradili jí to rodiče, zajistili jí dohled psychologů a jí se podařilo z velké části vytěsnit to, co se stalo,“ vysvětlil.

Někteří tvrdí, že s podnikatelem musela mít pletky ještě za manželova života

Šural JosefZdroj: Profimedia

Nutno podotknout, že Šuralova rodina neměla ani ponětí, že Denisa randí jinde, natož že založila rodinu.

„Nepřísluší mi to hodnotit, nechci to soudit. Jen jsem slyšel, že ten vztah ze strany Josefových rodičů nebyl dobrý. Víc bych to nechtěl rozebírat,“ řekl Horáček.

„Každý, kdo si ten rozhovor a články přečetl, si určitě o všem udělá obrázek sám. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval na vzniklý rozhovor Jakub Šural, Josefův mladší bratr, který se také věnuje fotbalu.

S Horáčkem si Šuralová měla začít jen dva měsíce po smrti manžela

Šural JosefZdroj: Profimedia

Josef Šural starší, tedy tatínek zesnulého Josefa, se vyjádřil jednou s tím, že ho výroky Horáčka rozhořčily. Je naštvaný, že si někdo takový dovolí tvrdit, že jeho syn nechal rodinu zadluženou. Popřel také, že by komunikace oboustranně vázla. Vázne jenom ze strany vdovy.

„O tom těhotenství jsme se bohužel dověděli až z médií, což je velmi smutné. Byl to pro mě obrovský šok a jedno velké zklamání!“ řekl Šural starší Expresu. Vůbec netušil, že Šuralová zakládá novou rodinu a posmutněle dodal, že jim nechce půjčovat vnoučata. Bojí se, že už je nikdy neuvidí.