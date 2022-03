Survivor: Celebrity zažívají panické ataky i vyčerpání, Chili a Nicol stále drží

Zdroj: TV Nova

Účastníci reality show Survivor jsou v divočině už několik týdnů a neustálý hlad, stres i nepříznivé životní podmínky si začínají vybírat svou daň. Když po týdnu soutěž nezvládl mladý youtuber Vojta Drahokoupil, všichni to ještě vzali, ale když odpadla taková esa jako Gábor a Nathan, bylo jasné, že jde do tuhého.

Survivor je považován za nejdrsnější reality show světa a ne nadarmo. Neustálý hlad, stres a fyzické i psychické vypětí si po několika týdnech začínají vybírat svou daň. Nejhůře je na tom kmen Mao, který ztratil už několik členů mimo kmenové rady. I když tenhle kmen vyhrává většinu výzev a soutěží, mají méně členů než kmen Azua, protože členové červeného kmene odchází sami. Nebo na doporučení lékaře.

Vše začal Drahokoupil

Vše začalo moderátorem a youtuberem Vojtou Drahokoupilem, který nezvádl po týdnu života na ostrově své démony a psychické ataky, tak raději skončil. A udělal dobře, když následující týden začali odpadávat mnohem větší chlapi než je Vojta. Ten prošel před vstupem do soutěže psychotesty, při nichž lékařce sdělil, že trpěl panickými ataky. Lékařka mu hru dovolila. Bohužel to však neměla dělat, Vojta totiž náročné prostředí, výzvy a nekomfort neustál.

„Myslel jsem si, že to dám. Co to přesně způsobilo, člověk nikdy neví, ale je to samozřejmě stres, že jsem hypochondr a dost věcí si připouštím,“ svěřil se při odchodu ze soutěže Vojta.

Chili a Nicol jsou nerozlučné

Za zmínku ještě stojí plačky Nikola Čechová a Chilli, které neustále slzí, když se jim nepovede nějaká soutěž a už tím jdou kmenu také pomalu na nervy. Díky bohu se mají holky rády, tudíž si nabídnou ramínka na vyplakání navzájem a se svými splíny neobtěžují ostatní členy kmene tak často. Diváci by mnohem raději měli na obrazovkách třeba Tomáše Zástěru, Nathana nebo Gábora. Bohužel všichni ti museli soutěž opustit kvůli zdavotním problémům.