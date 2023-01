Survivor 2023: O přežití zabojují herečka, tanečnice i hezoun z MasterChefa

Zdroj: TV Nova

Televize Nova oznámila jména dalších čtyř účastníků nové řady drsné reality show Survivor a diváci se rozhodně mají na co těšit. Do boje o přežití se totiž připojí také pokerová hráčka, herečka, tanečnice z Ibizy nebo muž roku, kterého už dobře mnozí znají i například z MasterChefa.

Již dříve TV Nova potvrdila, že do Dominikánské republiky odletěli v souvislosti s účinkováním v nejdrsnější show českých televizí Survivor Česko & Slovensko fotbalista Petr Švancara, herec Václav Matějovský, model a srdíčko z Love Islandu Petr Havránek, youtuber a vítěz reality show Farma Filip Jánoš, miss ČR Andrea Bezděková, barmanka a influencerka Hanka Gelnarová a realitní makléř Jiří Hanousek. A nyní byla oznámena další jména.

Model, vítěz ankety Muž roku 2016, ale také účastník ze soutěže MasterChef Česko Josef Kůrka (31) neměl život vždy jednoduchý. Vyrůstal v nestabilní rodině a zažil chvíle, kdy měl do kapsy hodně hluboko. Pracoval ve vězení s vrahy, což ale dle jeho vlastních slov nebylo tak děsivé, jak se může zdát. Ze společnosti cizích lidí má respekt, ale zároveň je odhodlaně na Survivoru hrát tvrdě. Bojí se však hladu. „Lidi pro mě nebudou problém, já jsem velmi přátelský. Akorát se bojím, že budu mít hlad, a když se nenajím, tak nejsem příjemný. Buď se budu muset hodně ovládat, anebo…. Vůbec nevím. Bez jídla vydržím maximálně tři hodiny.“

Herečka a zpěvačka Karolína Krézlová (35) je u Čechů známá především z muzikálů, filmů a seriálů. Na popularitu a pozornost médií je zvyklá i díky vztahům se slavnými muži. Karolína miluje zvířata a právě péče o ně je její velkou vášní. „Jsem docela introvert a jsem nesmělá. Myslím, že se ze mě stal v poslední době celkem srábek. Chtěla bych v sobě znovu najít vášeň pro něco nečekaného a nespoutaného. Například pro takové blázniviny, jako je Survivor. Čím je člověk starší, tím je pohodlnější. Mám obavu, že příští rok už bych do toho třeba ani nemusela jít.“

Ač je Barbora Mlejnková (31) malá vzrůstem, skrývá v sobě velkou bojovnici, která se žádné výzvy jen tak nezalekne a využije každé příležitosti, aby vyjádřila svůj názor. Již předem je vždy odhodlána být tou, která bude určovat pravidla hry. Bára jako hráčka pokeru navíc dokáže spolehlivě rozpoznat, když někdo lže nebo blafuje. „Řekla bych, že díky pokeru mám docela dobrou psychiku. I když musím třeba několik hodin sedět vedle hráčů, kteří mi nejsou sympatičtí, dokážu se koncentrovat a zůstat v klidu. Takže myslím, že ponorka neovlivní moje chování.“

Tanečnice Johana Fabišíková (29) žije se slovenským hokejovým reprezentantem Mariem Lutnerem a k přihlášení do soutěže ji přesvědčila její kamarádka a vítězka předposlední řady MasterChef Česko Besky. Kvůli reality show je odhodlaná vykročit ze své komfortní zóny a překonat hranice a limity, které ji v běžném životě brání riskovat. „Od května do října tancuji na španělském ostrově Ibiza. Má účast v Survivoru bude proti mému životnímu standardu v brutálním kontrastu, protože ten luxusní život vyměním víceméně za strádání a odříkání. Ale sama pocházím ze skromných poměrů, vychovávala mě jen maminka a babička, tu nouzi jsem už v dětství a během dospívání zažila a vím, jaké to je, když člověk žije z mála, nebo toho naopak má dostatek.“

První epizodu reality show Survivor Česko & Slovensko uvidí diváci Voyo 25. ledna a diváci TV Nova 1. února. Na hlavním kanále televize Nova nejdrsnější show bude v programu vždy ve středu a ve čtvrtek večer. Proti sobě se postaví dva kmeny složené z těch nejodvážnějších a nejdrsnějších kandidátů. Jejich dobrodružstvím bude opět provázet zkušený Ondřej Novotný.