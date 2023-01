Survivor 2023: O výhru se porve Vašek Matějovský, divočák Švanci i hot barmanka

Zdroj: TV Nova

První díl reality show Survivor Česko & Slovensko diváci uvidí 1. února. Na hlavním kanále televize Nova bude nejdrsnější show v programu vždy ve středu a ve čtvrtek večer. Proti sobě se postaví dva kmeny složené z těch nejodvážnějších a nejdrsnějších kandidátů. Jejich dobrodružstvím bude opět provázet zkušený Ondřej Novotný.

Každý ze soutěžících se postaví jedné z největších výzev svého života a bude čelit neúprosným podmínkám. O hladu, v izolaci a bez civilizačních výdobytků. Budou si muset poradit nejen se svými soupeři, džunglí, nedostatkem potravin a fyzicky náročnými úkoly, ale i sami se sebou. Aby přežili, budou si muset vlastnoručně postavit bezpečné přístřeší, založit a udržovat oheň a zajistit si potravu. Čeká je vstup do neznáma, kde se může situace nečekaně změnit každou vteřinu. Survivor Česko & Slovensko 2023 bude fyzicky i psychicky náročnější než předchozí ročníky, plný nových výzev a nečekaných zvratů. Podmínky na ostrově v Dominikánské republice budou drsnější. Soutěžící zakusí opravdový život v divočině na vlastní pěst. Přežije ale jen jeden z nich a ten si odnese 2 500 000 Kč.

Václav Matějovský

Na ostrově bude o přežití bojovat herec Václav Matějovský (26), který se před kamerou objevil už jako školák. Zahrál si Mikuláše Seidla v seriálu Ulice. Má vlastní ranní show ve Fajn Rádiu. Rád lyžuje a hraje florbal a tenis. Nedávno zazářil v seriálu O mě se neboj v roli sebevědomého právníka Martina. Vašek před odletem do Dominikánské republiky prozradil, že z ničeho nemá strach: „Nechci dělat machra, že se ničeho nebojím, ale nevím, co čekat. Třeba spát venku se nebojím. Čůrat před kamerou také zvládnu.“

Petr Švancara

Bývalý fotbalový útočník Petr Švancara (45), který velkou část kariéry strávil ve Zbrojovce Brno, je často označován za ikonu brněnského fotbalu. V české nejvyšší soutěži odehrál 309 zápasů, v nichž vstřelil 59 gólů. Na rozdíl od Vaška Švanci nějaké obavy přiznal: „Určitě mi nebude dobře vedle negativních lidí. A nejspíš mě bude trápit hmyz, který nemám moc rád. Pavouci, komáři, nevím, co tam na nás všechno čeká. Nejvíc mi bude chybět rodina, protože jsem trojnásobný otec. Ale to asi nemá smysl zmiňovat. S odloučením od těch nejbližších se budeme muset vypořádat všichni. Vesměs mám víc věcí, které mě na té zkušenosti zajímají. V minulosti jsem podobnou výzvu odmítl a pak mě to mrzelo. Takže mám pocit, že druhou šancí mi pánbíček dává najevo, že bych si něco takového měl vyzkoušet.“

Filip Jánoš

Na ostrov se už dopravil i slovenský youtuber Filip Jánoš (26), kterého na Slovensku znají spíše pod přezdívkami FiFqo nebo Fifo. Loni se přihlásil do reality show televize Markíza Farma a následně se stal i jejím vítězem. Filip připustil, že se nejvíce obává ztráty komfortu: „Hodně se těším, ale čím více se to blíží, tím se víc bojím. Hladu se třeba ani moc nebojím, ale zjistil jsem, že tam nebude záchod nebo si nebudu mít kde umýt zuby.“

Hana Gelnarová

Jednadvacetiletou barmanku Hanu Gelnarovou sledují na sociálních sítích sta tisíce fanoušků. V Survivoru chce Hanka poznat zajímavé lidi: „Ráda se seznámím s novými lidmi, u kterých je motivace pro přihlášení do této soutěže stejná, že jsou podobní „blázni“, jako jsem já. A taky si ráda zkusím, co všechno je mé tělo schopné vydržet. Jak dlouho zvládnu být o hladu, na slunci, při fyzické zátěži, bych si tady totiž nikdy nevyzkoušela, tady když mám hlad, tak se zkrátka najím.“