Survivor 2023: Matějovský, Krézlová i Bezděková, víme, kdy odlétají na ostrov!

Fanoušci nejdrsnější reality show se nemohou dočkat nové série. Zatímco minulý rok se veřejnost jména soutěžících dozvěděla už před Vánocemi, letos je všemu jinak. Televize Nova do poslední chvíle tají jména účinkujících. Podle zdrojů mají soutěžící na ostrov odlétat už 7. ledna.

I letos na ostrově budou dva kmeny. V jednom z nich se objeví známé tváře, v souvislosti s hvězdným týmem se tak začalo spekulovat hned o několika jménech.

Krásné ženy a oblíbený herec

Podle dobře informovaného zdroje kafe.cz se má na ostrově objevit nyní velmi populární herec Vašek Matějovský. Další z účastníků by měla být modelka Andrea Bezděková, vítězka České Miss 2016. Samotná modelka na konci prosince naznačila na svém Instagramu, že se její fanoušci mají na co těšit. „Začínám být celkem zvědavá, co tomuhle zběsilému nápadu řeknete,” navnadila své sledující. Kategorie modelek letos bude mít větší zastoupení, k Andree se přidá i zpívající modelka Karolína Krézlová. S jejím jménem je bezpochyby spojený běžec Usain Bolt, se kterým udržovala v minulosti vztah. Na své si přijdou i fanoušci bojových sportů díky oblíbené MMA bojovnici a moderátorce Backstage Oktagon pořadu Kateřině Klinderové alias Kundosaki. O její účasti se začalo spekulovat hlavně díky tomu, že se začala na svých stories často objevovat s loňskou soutěžící Chili, následně si nechala zaplést vlasy do pohodlných copánků. Indicií se našlo opravdu plno, fanouškům v jednom ze svých stories odkryla návštěvnickou kartu TV Nova.

Spekulace o jménech

Už několik celebrit, o kterých se spekulovalo, že budou součástí Survivoru 2023, svou účast popřelo. Mezi nimi byl například herec Lukáš Langmajer i Jiří Langmajer. Příspěvkem na svém stories se možné účasti vysmála i tanečnice Radka Pavlovčinová, která nyní chodí s loňským účastníkem Adamem Raiterem. Na ostrov se ovšem chystal herec Roman Tomeš, plány mu překazil zdravotní stav. "Přelom roku byl pro mě dost hektický, vypadalo to, že pracovně odjedu na tři měsíce pryč a vrátím se až na jaře. Osud tomu ale nakonec chtěl jinak, a tak si sumíruju plány a vymýšlím, co budu dělat namísto toho," prozradil fanouškům na svém Instagramu.

Hvězdný návrat

Survivor se neobejde bez moderátora Ondřeje Novotného, ten bude celé dění komentovat přímo na místě. Zatímco Novotný bude na slunečném ostrově, v pražském studiu mu bude krýt záda moderátor a soutěžící loňské řady Tomáš Zástěra. Jeden z nejvýraznějších účastníků loňské řady by měl mít podle webu extra.cz na starosti backstagové rozhovory se soutěžícími.