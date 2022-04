O taktice v Survivoru i vztahu s Hanychovou: Adam Raiter v otevřené zpovědi

Zdroj: Se souhlasem Adama Raitera

Adam Raiter byl jedním z výraznějších soutěžících v reality show Survivor, právě jeho jedinečnost ho ale nakonec stála předčasný odchod ze hry. Zeptali jsme se potetovaného truhláře, jak prožíval pobyt na ostrově, komu fandí a jaká byla jeho mise na Ukrajině, kam vyrazil téměř ihned po návratu ze Survivora.

Adam Raiter si v soutěži o přežití během krátké doby poštval proti sobě většinu zbylých účastníků svou upřímností a otevřenou povahou, kterou ostatní těžce snášeli. Díky tomu se Adam stal terčem na vyřazení a hned dvakrát po sobě musel ukázat své síly v duelu. Nakonec ho porazil jeho spojenec Vláďa, kterého proti němu nasadila Johy.

I když to mnohdy neměl Raiter na ostrově jednoduché, odnesl si prý samé pozitivní vzpomínky. "Pro mě je to rozhodně pozitivní zkušenost, hodně jsem se toho naučil o sobě a ještě víc o povahách ostatních lidí. Člověk často nevychází ze své sociální bubliny a tady zjistí, jak to vlastně funguje. Ten koncept je podle mě boží, všechny ty soutěže a i někteří soutěžící, mně bohužel postupně odcházeli všichni, který jsem měl rád. Zároveň jsem si uvědomil, že se mnou jen tak někdo nezacloumá. Když jde sedmnáct lidí ze čtyřiadvaceti proti tobě, tak nepochybovat o sobě je někdy opravdu těžký," popsal nám sympatický truhlář, jak celý pobyt vnímal.

"Ostatní často zmiňovali, že "Adam je sebestředný". Když tě nikdo nepodpoří, je to opravdu těžký, možná proto jsem někdy vyzdvihoval, hele já umím tohle a tamto, protože mě nikdo neposlouchal. V jednu chvilku tam vznikla situace, že všichni řešili ostatní, ale nikdo neřešil sebe a jak kmen posunout takticky dopředu," vysvětluje Raiter a dodává, že pomluvy podle něj jen kmeny zevnitř rozložily. "Například Chili, která neustále pomlouvá ostatní a sama nepředvádí zrovna nejlepší výkony. Já jsem za ní i byl a říkal jsem jí, že ty lidi to venku vidí, já o ní mluvil celou dobu hezky a že ji po návratu rozcupujou. Vlastně je mi jí celkem líto," sdělil Adam na adresu největší taktičky celého Survivora, kuchařku Chili.

Ve dvaceti bych to nedal

Na rozdíl od většiny účastníků Survivora, nekomfort a nedostatek jídla prý Adam Raiter nijak extra neprožíval a na ostrov by se hned vrátil. "Kdyby mi někdo teď zavolal z produkce, abych se vrátil, do hodiny bych stál sbalený na letišti. Já jsem si tam ohromně odpočinul, měl jsem tam méně starostí, než v běžném životě. Žádné papírování, jen čistá hlava, takže určitě bych si to rád zopakoval. Jídlo mi nechybělo, věděl jsem, že ho za dva měsíce budu mít zase dostatek, takže jsem byl v pohodě," říká Raiter, který jako první ulovil v Dominikánské republice rybu.

"Ta ryba, kterou jsem chytil, nemá přirozené nepřátele, jelikož je jedovatá. Vlastně jsem stál na místě a plula kolem mě a jak jsem ji vyděsil, nafoukla se a nebylo tak těžký ji ulovit," vrátil se Adam k vtipné vzpomínce.

Na otázku, proč si myslí, že se i přes svou snahu stal terčem kritiky, má Raiter jasné vysvětlení. "Lidi nemají rádi změny a odlišné osobnosti. Já žiju v sociální bublině stejných jedinců, jako jsem já. Všichni se smějeme a jsme energický, máme to rádi. Tam jsem se dostal mezi zcela odlišnou skupinku a nesedl jsem jim. To se stává. Jim vadilo i to, že mě třeba napsali do duelu a já jsem se dál na ně usmíval a byl v pohodě, protože jsem to bral jako součást hry a oni to nechápali. Asi kdyby mi bylo dvacet, tak jsem to nedal, ale už mám věk a makám na sobě, takže jsem na jejich šikanu prostě nereagoval."

Nikol bude překvapená

Adama ze soutěže vyhodila Johy, která hraje pořádně ostrou hru, podle Raitera je to ale v pořádku a právě jí nejvíce fandí. "Johy to hraje skvěle. Sice může za to, že jsem pryč a mrzí mě, že mě podrazila, ale i tak si to podle mě zaslouží. Já jsem tam pro dva a půl milionu nešel, takže bych svou čest za tyhle peníze nikdy neprodal, ale je tam pár lidí, který ty peníze opravdu potřebují a Johy je jedna z nich. Jinak samozřejmě fandím i Vláďovi, který si soutěže velmi užívá a přeju mu, aby vydržel co nejdéle," prozradil truhlář, kdo je jeho favorit a doplnil, že těžký návrat domů čeká Nikolu Čechovou, která je pravou rukou kuchařky Chili a nejspíš netuší, jaký člověk jí celou dobu manipuluje.

"Nikola bude asi hodně překvapená, až se vrátí domů a uvidí, co se tam vlastně dělo. Tímhle přátelstvím u fanoušků klesla a nebude to mít jednoduchý," míní Adam, který po příjezdu domů vyrazil na Ukrajinu pomáhat potřebným.

"Válka je skutečná. V jednadvacátém století tam normálně jezdí tanky a střílí po lidech. Já jsem tam jel hlavně proto, že rád pomáhám, stejně jako jsem jel po Tornádu na Moravu, i tady jsem cítil, že se chci angažovat. Jelikož mi díky Survivoru narostli followers, chtěl jsem vlastně i těm lidem ukázat, že to je reálný a co se tam vlastně děje. Místo abych si domluvil spolupráce na prodej nesmyslů, rozhodl jsem se využít popularity raději tímto směrem. Převezl jsem devatenáct maminek s dětma a byl to opravdu silný zážitek, celou dobu mi tekly slzy. Jednu skupinku jsem třeba našel v jednu ráno u hořícího barelu. Všude byly barikády a vojáci, přiznávám, že jsem se bál o život. Měl jsem většinu času ledový pot, těžko se podobný zážitek popisuje," vrátil se Raiter k silným zážitkům z války.

Agáta mě naučila s Instagramem

Adama Raitera začala veřejnost registrovat ještě před Survivorem, a to díky jeho románku s Agátou Hanychovou. Zajímalo nás, jak truhlář na tříměsíční vztah se známou průšvihářkou vzpomíná.

"S Agátou se máme rádi, jsme přátelé. Prošli jsme samozřejmě rozchodem, který ani pro jednoho z nás nebyl jednoduchý, protože jsme se měli rádi. Já jsem jí za několik věcí opravdu vděčný. Třeba mi pomohla poznat svět Instagramu, já jsem třeba spravoval její účet a tím jsem se učil. Je to super baba, měli jsme stejné koníčky. Nový vztah s doktorem jí přeju, už uběhly tři měsíce?" směje se Adam, který na svou ex pěje samou chválu.

Sympatický truhlář nám na závěr prozradil, jaké jsou jeho plány do budoucna. "Truhlařiny se rozhodně vzdát nechci, to je můj život. Jsem ale exhibicionista a baví mě se posouvat, takže plánuji vlastní pořad, kde bych rád mladým lidem přiblížil řemesla. Řemeslníků je čím dál méně a já bych rád dělal osvětu, jak třeba funguje zedník, kolik bere peněz, jaký má auto a motivoval tím novou generaci, aby si opět našli cestu k práci rukama," uzavřel.

Adam by rád v budoucnu měl vlastní pořad