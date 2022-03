Survivor: Chili se drsně obula do Xénie a schytala to: Zničí jí vztah s Lukášem?

Zdroj: TV Nova

Kuchařka Chili z Masterchefa se v soutěži Survivor ukazuje jako pořádně ostrá taktička, která pro postup jde doslova přes mrtvoly. Chili se povedlo na ostrově vytvořit alianci a vyhazuje každého, kdo jí přijde do cesty. V posledních dílech si našla exotická kuchařka novou oběť a tou je Xénie. Podle Chili chová Xénie nezvyklé sympatie k Tomášovi, ačkoliv je v reálném životě zadaná s přítelem z Farmy, Lukášem. Ten se rozhodl celou situaci okomentovat na sociální síti.

Chili Ta Thuy už od prvního dne na ostrově rozjela pěkně ostrou hru. Kuchařka známá z pořadu Masterchef se nebojí vytvářet aliance a postupně z kmene vyhazuje každého, kdo je pro ni nepohodlný soupeř.

Krátce před sloučením se začala pozornost Chili stáčet na Xénii, která je sice v konkurenčním týmu, přesto ale nedá své bývalé kamarádce z Mao spát.

Vše odstartovalo po vyhrané soutěži o odměnu. "Chápu, že se nechtěla na kameru ukázat mamka, ale přítel… nevím, co se stalo," svěřila se Xénie s pláčem Ondrovi Novotnému během jedné z her a této slabosti ihned využila lstivá kuchařka.

Xénie má oči jen pro Tomáše

Chili už několikrát na kameru zopakovala, že má podle ní Xénie oči jen pro Tomáše. Během svého vyprávění ve "zpovědnici" dokonce naznačila, že partner Xénie, Lukáš Stanislav, to asi teď nemá při pohledu na svou lásku úplně jednoduché.

Lukáš si ale z pomluv v Survivoru nic nedělá a své partnerce i nadále věří. "Chodí mi spousta nejen otázek, ale také lidé, kteří mě potkávají, hned se chtějí bavit na tohle téma. Ale je to všechno úplně v pohodě. Beru to jako součást našich životů. Stále rád odpovím na vaše otázky, nejen k Survivoru. Jste s námi od doby, kdy jsme se poprvé objevili v televizi, fandíte nám, často jste mi oporou, ač si možná neuvědomujete, že cítím potřebu se vám za to odvděčit a být tady jako reálný člověk s vámi," ozval se přítel Xénie na Intagramu a dodal, že se nevěry rozhodně neobává.

"Strach vůbec nemám, znám Xenku, důvěřuji jí a ona věří i sobě. Je mega šikovná, nemám se o co bát. Ona si ty souboje vychutnává jako správná bojovnice," nešetří Stanislav chválou. Chili si ale svým chováním pořádně zavařila u svých fanoušků, kteří se proměnili v hatery.

Na Xénii čeká doma přítel Lukáš

Úplně prohnilá Chili

Chili byla v pořadu Masterchef oblíbenou soutěžící, to se ale po jejím nástupu na ostrov úplně změnilo. Pomluvy, intriky a bezpáteřní chování kuchařce doslova zlomilo vaz a po návratu domů ji nejspíš nečeká zrovna milé přivítání.

"Jsem tak strašně znechucená chováním téhle osoby, že mi začíná vadit i pohled na ni. Vysmívat se někomu, že se jí neozval přítel a dělat si p*del, jak si Xenka s Tomem pláče na ramínku, je maximální dno a hnus. Takhle se vysmívají lidi, kteří to nemají v životě v pořádku. Jde z tebe normálně zlo a pokrytectví. Jsi člověk, kterej se projevuje veřejně na okolí jako rádoby sluníčko a positive vibe, ale v reálu uvnitř sebe jsi úplně prohnilá," opakují se lidé v komentářích.

Ostré lokty tak možná přinesou Chili postup v Survivoru, popularitu lidí ale ztrácí každým dnem a její základna fanoušků se velice rychle zmenšuje.

Chili nepatří zrovna mezi favority Survivora