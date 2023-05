Čachry s jídlem i řeči o drogách: Soutěžící ze Survivora jako urvaní ze řetězu

Zdroj: Profimedia

Letošní ročník reality show Survivor je plný zvratů a skandálů. Druhá série ještě neskončila, ale už nyní si připisuje prvenství v počtu odhalených zákulisních informací z úst vyřazených soutěžících. Kromě falešného lovení ryb či podivném gendrovém pravidlu se navíc ukázalo, že někteří z účastníků možná měli i protekci.

Jako druhá odešla z ostrova fitness trenérka Soňa Sedláčková. Ta na sociální síti ihned po svém vypadnutí uvedla, že aliance v jejím kmeni se vytvořila ještě před samotnou hrou.

Soňa kromě toho prozradila, že někteří spoluhráči měli velice zajímavá témata ke konverzaci. "Stáhnout se v tichu a pozorovat je byl velký zážitek. Byla jsem celkem překvapená, jak otevřeně vyprávěli o drogách, kokainu, alkoholu a steroidech. Měla jsem možnost sledovat manipulátora v kmeni, aroganci, chlad, ego, narcizmus, neutralitu ale i humor," práskla tehdy Soňa, o čem se soutěžící baví, když jsou vypnuté kamery.

Dalším výrazným momentem reality show byl vyhrocený odchod Jiřího Hanouska, který neskousl vyhlášení gendrového pravidla a po návratu domů dokonce celou záležitost předal svým právním zástupcům.

Jirka podle moderátora Ondřeje Novotného měl paranoiu, že se kmen obrací proti němu a pak už to s ním šlo z kopce. "On se odvolal k hlavní produkční, ta znovu s ním mluvila, že neexistuje kmen redaktorů, kteří ho chtějí odstranit. Ale aniž by to věděla česká strana, Jirka si domluvil nějakou návštěvu u doktora a střetl se na hodinu s hlavní šéfovou hlavní produkce, což jsem nikdy neviděl, aby si takhle někdo mohl vyskakovat," popsal šéf Oktagonu. "Klidně bych se společnému streamu s Jirkou nebránil, ale nevím jak teď, protože Jirka vše řeší přes právníky. Ale v podstatě Jirka porušil pravidla," dodal Novotný.

Falešný románek i nahrané chytání ryb

Petr Havránek alias Pítr se po návratu nestačil divit, co se o něm během jeho pobytu na ostrově psalo v médiích. Jeho partnerka Gábina musela doma sledovat, jak se její milovaný sbližuje se svojí expřítelkyní Andreou Bezděkovou. Nakonec se ale ukázalo, že šlo pouze o dobře promyšlený tah produkce, jak přitáhnout k pořadu co nejvíce pozornosti.

"Přijde mi to celé zbytečné. Samozřejmě mě to mrzí, nejvíce kvůli Gabče, která to sledovala v reálném čase, protože když jsme byli na ostrově, já to vůbec nevnímal. A také mě to mrzí proto, že mi to trochu zkazilo celý zážitek ze Survivoru, který do té doby, než jsem tohle zjistil, byl pozitivní. Byl to obrovský zážitek, ale tohle mi ho zkazilo. Bohužel, nedá se s tím nic dělat. A mrzí mě to i za Andreu, která je do toho nějakým způsobem zapletená. Je to pitomá situace, ale jsem rád, že nás to nijak nepoznamenalo," svěřil se model Expresu.

V nedávném rozhovoru pak šokoval vypadnutý Filip Jánoš informací, že Karolína Krézlová ukázala místnímu rybáři odhalené poprsí, za což následně vysloužila pro svůj kmen rybu. "Já jsem vůbec nevěděl, že se vůbec tohle ví. My jsme to zahráli tak, že to jakože ulovily," vysvětlil streamer webu Extra.

Pár týdnů po zveřejnění rozhovoru navíc v návaznosti na tuto historku přišel další vyřazený soutěžící s informacemi ohledně podobné kontroverzní situace, která se na ostrově odehrála. "Byly nějaké domněnky v produkci, že někam chodí a něco si bere. Bylo podezření v produkci, že nehubne tak, jako my ostatní. V lese se pak nacházely krabičky od jídla. Bylo tam nějaké podezření, ale nebylo potvrzené," prozradil Kristián Kundrata.