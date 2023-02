Mrazivá slova Soni po konci v Survivoru: Drogy, alkohol a steroidy

Zdroj: TV Nova

Druhá odpadlice ze Survivoru Soňa se do ostatních soutěžících z kmene Hrdinů pěkně pustila. Na svůj Instagram dala vyjádření, ve kterém nenechala na nikom nit suchou. Od samého začátku nebyla v červeném kmeni oblíbená, jako první propukla v pláč a hodně se stranila kolektivu.

Hned po vylodění na ostrově se Soňa začala pohybovat všude sama, ostatní soutěžící ji podezřívali z toho, že hledala skrytou imunitu. Fitnesska svou samotu obhájila tím, že vyrazila hledat jídlo. Nesoulad mezi ní a ostatními byl znát od prvních minut.

Drsná slova

Zatímco první vypadlice Tereza si vyjasňovala po soutěži své dojmy jen s moderátorem Ondřejem Novotným, Soňa se toho nebála a vzala si na paškál celý kmen. Díky své neoblíbenosti se Soňa stala první vyhlasovanou osobou na kmenové radě. Pítr, který vyhrál imunitu, k ní musel vybrat soupeře do duelu, jeho volba padla na herečku Karolínu Krézlovou. Soňa a Karolína se utkaly v duelu, který byl těsný do poslední chvíle. Ani po příjezdu domů u Soni nevychladly emoce. Na svůj Instagram přidala hodně upřímný příspěvek. „Pozorovat v tichosti jejich ega byl velký zážitek. Byla jsem šokovaná, když někteří mluvili otevřeně o drogách, kokainu, alkoholu a steroidech.“

Šikana na ostrově

Debaty o divokém osobním životě nebyly ovšem to nejhorší, co se podle Soni na ostrově dělo. „Měla jsem možnost vidět manipulátora v akci, aroganci, chlad, ego, narcismus, neutralitu i humor. Na ostrově určitý čas vládla šikana.“ Podle fanoušků se jedná o situaci, kdy si Karolína stěžovala Soni, že ji ostatní účastníci šikanují. Před samotnou kmenovou radou Karolína Soňu nakonec potopila. „Andrea a Vašek se mnou nepromluvili skoro vůbec. Sem tam jsem se jemně snažila začít rozhovor. U Vaška to byla čistá nula,“ nešetřila ve svém vyjádření modelku a herce.

„Jedno jsem na ostrově viděla a cítila – touhu být za každou cenu úspěšný, viděný. Touha být celebrita nebo influencer, herec, moderátor s sebou přináší energii, která pohltí vaše ego a ztratíte spojení se svou duší,“ zakončila emotivně svůj příspěvek. Jak to bylo doopravdy se nejspíše fanoušci dozví až po skončení soutěže od samotných soutěžících.