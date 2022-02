Survivor: Jánová už druhý duel nevyhrála, ex Hanychové se spolčil s Pazderkovou

Zdroj: TV NOVA

Čtvrtá epizoda reality show Survivor byla opět ve znamení taktiky. Zatímco červený kmen ze svých řad podruhé vyloučil Báru Jánovou, na druhé straně v modrém kmeni vznikají první aliance. Nejvíce do noty si padla Iva Pazderková s ex Agáty Hanychové, Adamem Raiterem, kteří hodlají bojovat spolu. Neúspěch rudého týmu se odrazil na nervech zápasníka MMA Gábora Borárose, který rozkopal rekvizity v hodnotě tisíc euro!

Survivor je drsná soutěž, kde jde přátelství stranou. To už ukazují po pár epizodách účastníci obou týmů. Finanční výhra je pro celou skupinku velikou motivací, a proto všichni vytváří strategie, jak se dostat ve hře co nejdál.

Smůla se poslední dobou drží hlavně červeného kmene. Od doby, co ze svých řad vyloučili účastníci Ivu Pazderkovou, nevyhráli červení jedinou soutěž. Proto je čekala další kmenová rada, což příliš nezlepšilo již tak ponurou atmosféru.

Černý Petr opět padl na hvězdu Slunečné, Báru Jánovou, která nesedla ostatním v týmu a znovu dostala největší počet hlasů. Herečka tak druhý týden po sobě musela dokázat své síly v duelu. Díky volbě Veroniky, která proti Báře nasadila původní členku modrého týmu, Johy, nakonec Jánová musela ostrov nadobro opustit.

Aliance Raiter a Pazderková

Ačkoliv v modrém týmu doposud panovala celkem přátelská energie, ve čtvtém díle se začaly tvořit první skupinky.

Herní taktiku začal řešit bývalý milenec Agáty Hanychové, truhlář Adam Raiter, který si od první chvilky rozumí s komičkou Ivou Pazderkovou. Adam proto Ivu oslovil i přesto, že ještě nedávno kopala za rudý kmen.

"Jinými slovy, legendární okamžik, teď se mě ptáš, jestli s tebou půjdu do aliance," domluvili se Raiter a Pazderková stranou od ostatních soutěžících. Zažila jsem to poprvé, že mě někdo takhle požádal, ale u nás to není uměle vytvořené, my jsme si prostě jen skvěle sedli," pěje Iva na svého nového kamaráda samou chválu.

Pozadu ale nezůstává ani modelka Veve, která se snaží zbytek skupiny přetáhnout na svou stranu a vytvořit si vlastní spojenectví.

Nervový záchvat Gábora

Velice špatně snáší neustálé prohry červeného týmu, zápasník MMA, Gábor Boráros. Po prohře s bratrem Evy Perkausové, IT specialistou Vladimírem Čapkem, byl bijec natolik v ráži, že začal kopat do postavených rekvizit na place.

Gáborovo řádění pak moderátor Ondřej Novotný vyčíslil na tisíc euro. "Vzteky si rozkopal ty chrániče na mikrofony, byl tam navíc i mikrofon uvnitř, takže tohle tvoje rozezlení stálo tisíc euro," oznámil překvapenému zápasníkovi.

"Trošku jsem byl nervozní, prohra není nikdy dobrý pocit," snažil se vysvětlit Boráros své impulsivní chování. Zda se podaří v dalším díle červenému kmeni otočit a začne jim v soutěžích konečně přát štěstí, uvidíte už v neděli na Voyo nebo v pondělí od 20:20 na TV Nova.

Soutěž opustila Bára Jánová, kterou zvolili soupeři na kmenové radě již podruhé