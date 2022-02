Smutný pohled! Survivor si vzala na paškál účastnice Robinsonova ostrova

Zdroj: TV NOVA

Pořad Survivor je v podání české produkce slabým odvarem běžného formátu této reality show. Toho si všímají nejen diváci, ale i účastníci jiných zábavních pořadů. Vyměklé podmínky, které fanoušci přirovnávají k dětskému táboru, se nelíbí ani hvězdě první řady Robinsonova ostrova, Nice. Ta tvrdí, že soutěž postrádá svůj původní význam.

Survivor sliboval televizním divákům novou, neokoukanou a hlavně drsnou reality show, kde si měli účastníci sáhnout na samé dno, jak je tomu v původním formátu soutěže.

Místo boje o přežití ale pobyt partičky zatím připomíná letní turistický zájezd na Mácháč. Soutěžící mají od začátku postavené pódium na spaní, nikdo neviděl, kdo jim vlastně postavil přístřešek z listí a hladem také evidentně netrpí.

Z nepříliš četných záběrů na život ostrovanů je vidět, že dokonce od produkce dostali hrníčky na kafe, hrnec na vaření a další vymoženosti, které nejsou v Survivoru zrovna obvyklé. Změněná verze pořadu ale zatím nesklízí příliš kladné ohlasy. Na paškál si Survivora vzala mimo jiné odpadlice z Robinsonova ostrova.

Nejvíce mě irituje lžíce

"Možná jsem zaujatá vzhledem k osobnímu vztahu ke kmenové radě, přesto se tady odvážím vznést námitku či kritiku. Může mi, prosím, někdo vysvětlit, k čemu je duel? Má snad nějaké vyšší poselství než kmenová rada? Kmenová rada je obřad, má ve hře tu nejvyšší vypovídající hodnotu celé hry, jejíž vlastnosti a vývoj mezi sebou nejlépe vědí hráči. Duel sráží hodnotu kmenové rady a rozhodnutí hráčů na nižší úroveň. Když potom hráč vypadne v duelu, a ne na základě rozhodnutí celého kmene, pak všechna jeho taktika do té doby byla k ničemu, celé to postrádá smysl v tom, o čem ta filozofie celé hry je," zkritizovala na Instagramu průběh Survivora účastnice Robinsonova Ostrova, Nika.

Nika od svého působení v reality show výrazně změnila vzhled, dříve ji TV diváci bezpečně poznali podle krátkých vlasů, ty si ale nechala kráska narůst a dnes je z ní sexy brunetka. Zjednodušené podmínky na ostrově podle hvězdy reality show celkově snižují diváckou podívanou.

"Paradoxně nejvíce mě irituje ta lžíce. Jako by tam nebyly mušle nebo dřevo, ze kterého si mohou vyrobit vlastní. Je to takový smutný pohled. Celý smysl Survivoru je, že ti jedinci se buď dokážou, nebo nedokážou přizpůsobit extrémním podmínkám, ne že se to bude přizpůsobovat jim. Tím nechci dehonestovat hráče, ti si podmínky neurčili. A dívat se na to budu, protože slyšet Ondru je pro mě něco jako vracet se v čase, ale prozatím jsem mírně skeptická," nebrala si Nika servítky.

Nika si nechala narůst dlouhé vlasy, její image krátkovlásky je již minulostí

Mají se fajn

Divákům i Nice přijde velice podezřelé dřevěné pódium, na kterém účastníci Survivora mohou spát od prvního dne. Hráčům z Robinsonova ostrova se o podobných vymoženostech mohlo jen zdát.

"Nerozumím podestě, která vytváří obrovskou psychickou vzpruhu, i kdyby na ní nespali. Protože já měla proleženiny ještě asi dva měsíce po návratu, a to jsem nespala na dřevěných prknech. Je prostě rozdíl přijít do ničeho a mít tam holou prdel, a přijít do tábora s podestou. Pocit zázemí je silná věc. Bezdomovec také spí raději na lavičce než v parku na zemi. Líp se vám ve slejváku bude sedět na něčem takovém než v mokrém písku," diví se Nika a dodává, že nejspíš účastníci nemají co na práci, jelikož jim zbývá dostatek energie na neustálé řešení banalit, místo aby se věnovali přežití na ostrově.

"Co mě mrzelo v druhém díle, je, že hráči mají dost energie na to, aby se donekonečna bavili o tom, jak mají nebo nemají trému ze soubojů, místo toho, aby se řešila strategie a jak v táboře fungovat. Tohle je pro mě důkaz toho, že zatím netrpí nedostatkem. Jinak by vůbec neměli sílu tam hodinu řešit, že musí zahodit trému a podobné nesmysly. Zatím se mají fajn a podle toho to i vypadá. Poslední, co mi přijde škoda, že na obrazovce nevidíme, kolikátý den se co odehrává," zakončila Nika. Tvůrci Survivora nedávno dali šanci fanouškům pořadu vznést námitky s tím, že se některými možná budou řídit při střihu dalších dílů. Necháme se tedy překvapit, zda se zruší tolik propírané duely, nebo soutěž poběží v rozjetých kolejích nehledě na kritiku diváků.

Nika si před lety na Robinsonově ostrově sáhla na dno