Hygiena, čaj a jídlo? Odpadlík ze Survivoru Matěj prozradil pravdu

Známý model a přítel dcery Evy Holubové, Matěj Paprčiak, se rozpovídal na svém Instagamu o tom, jak to doopravdy probíhalo v reality show Survivor. Odpověděl tak na řadu otázek, které trápí nejednoho fanouška této populární soutěže.

Reality show Survivor už pár týdnů běží na televizních obrazovkách. Řada diváků má z ní smíšené pocity. Do zákulisí jim pomohl nahlédnout odpadlík z kmene Mao.

Předčasný konec

I když si Matěj získal sympatie plno fanoušků, dlouho v soutěži nevydržel. Zlomit vaz mu mohla i covidová karanténa. Do hry se vrátil o pár dní později, než ostatní soutěžící, nemohl tak ovlivnit dění v kmeni ani volbu kapitána. "Byl jsem v karanténě o několik dní víc. Spíš mě mrzí, že jsem přišel do hotového. Byli vybraní kapitáni, vyměnění lidé a také byly rozdané imunity. Pak jsem šel do duelu, který jsem prohrál, ale snažil jsem se, co bylo v mých silách," svěřil se fanouškům. V duelu ho porazila herečka Barbora Jánová, kterou zvolili na kmenové radě ostatní soutěžící jako nejslabší z týmu.

Hlad a hygiena jako hlavní nepřítel

Plno otázek padlo i na obstarávání jídla. Matěj prozradil, že na samotném karibském ostrově měli soutěžící velmi omezené množství jídla. "Na začátku jsme jedli hlavně syrové kokosy. Vypili jsme z nich vodu, a když byl oheň, pak jsme si je i opekli. Jak je to udělané na dřevě, má to jinou chuť, člověka to relativně zasytí a kokos jde udělat asi na tisíc způsobů. Navíc je docela výživný, sice by člověku nestačil k životu, ale na ostrově byl úsporný režim a relativně nás to zasytilo. Pak jsme měli i trochu rýže a o jídlo se teď bude i soutěžit," prozradil na Instagramu. Velmi diskutovaný se stal mezi diváky čaj, který se objevil v jednom z dílů. Matěj objasnil z čeho se nápoj vařil. "Čaj jsme tam neměli, dělali jsme ho z jedlých bobulí, které jsme našli." Řada otázek padla i na hygienu na ostrově. "Neměli jsme jediný kartáček na zuby, mýdlo, vůbec nic. Zuby jsme si čistili kokosovými vlákny, pak jsme používali i uhlíky a pusu si vyplachovali mořskou vodou. Hygiena byla velmi primitivní, ale dostačující."

Prozradil, že bude soutěž nadále sledovat, podruhé už by se ale nepřihlásil. Na závěr se svěřil s tím, že jeho favoritem je Enrique.