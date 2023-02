Survivor: Matějovský končí, promluvil o nekonečném zvracení i ulhané Soně

Zdroj: TV Nova

Oblíbený herec a moderátor Vašek Matějovský musel opustit kvůli zranění kolene Dominikánskou republiku. V populární reality show Survivor se tak už nebude dále objevovat. Hned po příjezdu prozradil detaily svého nedobrovolného konce v soutěži.

Co se vlastně v Survivoru stalo? Na to Vašek odpovídal se značnými emocemi v hlase: „Musel jsem skončit kvůli zranění kolene. Už v předchozím díle mohli diváci vidět, že jsem nosil ortézu. Ale bolesti byly takové, že jsem musel ještě na ostrově navštívit lékaře a podstoupit magnetickou rezonanci,“ vysvětluje Vašek a dodává: „Doktor byl nakonec nekompromisní, protože jeho diagnóza zněla jasně a doporučil mi v soutěži skončit a podstoupit okamžitou operaci. Totéž mi pak potvrdili lékaři zde v Čechách.“

Po této zprávě v místní nemocnici se jel Vašek s týmem okamžitě rozloučit a došlo prý i na slzy, kterým se Vašek ani ostatní lidi z týmu neubránili. „Sice je 17 dnů krátká doba, ale nám to tam přišlo jako rok. Vždyť jsme spolu byli 24/7 a tak nějak jsme se semkli. Proto bylo to loučení fakt doják, hodně silnej zážitek a přiznám se, že mě to dobrodružství fakt hrozně bavilo a chtěl bych tam být delší dobu,“ přiznal Vašek Matějovský v ranní show na Fajn rádiu.

Diváci na Voyo už emoce a sdělení lékaře mohli vidět včera a totéž uvidí v neděli i diváci televize Nova. Z tohoto důvodu Vašek nechtěl prozrazovat více informací ohledně dílu, ve kterém v soutěži skončil.

Jeho moderátorští kolegové z rádia ale chtěli znát nějaké zákulisní detaily, a tak se ptali na věci, které v médiích vypustili ostatní soutěžící. „Není pravda, co říkala po návratu Soňa, že bychom měli ještě před příletem na ostrov nějakou koalici. Já jsem znal pouze Kateřinu, a s tou jsme se viděli asi jen 2x v životě, takže to nelze ani nazvat kamarádstvím. A pak jsem párkrát v životě viděl Pítra. Tam se obecně málokdo znal, ale postupně k sobě měl někdo blíž podle vzájemných sympatií a někdo prostě tolik do té party nezapadnul,“ říká Vašek.

A koho Vašek tipuje na vítěze této řady Survivoru? „Já, když jsem odjížděl, tak to tam teprve začínalo opravdu vřít a sám jsem zvědavý a budu to sledovat, jak to dopadne,“ říká Vašek a dodává: „Na vítěze tipuji Pítra, protože ten má podle mě všechny správné předpoklady proto, soutěž vyhrát.“

A co bylo pro Vaška Matějovského po návratu do reality všedního dne nejtěžší? „Od prvního dne mimo ostrov jsem skoro nespal a důvodem byly zažívací obtíže. To tělo tam dostalo obrovský fyzický a vlastně i psychický záhul. Takže když jsem začal po návratu normálně jíst, tak to tělo nezvládalo a já jsem týden v kuse zvracel. A třeba takový kokos nemůžu vidět doteď,“ směje se Vašek.

Do studia dorazil Vašek Matějovský o berlích a s ortézou, protože svůj zdravotní stav stále řeší. Reality show Survivor Česko & Slovensko mohou televizní diváci vidět každou středu a čtvrtek na TV Nova, případně s týdenním předstihem na Voyo.