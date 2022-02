Survivor plný hněvu i radosti: Nathan neudržel své emoce na uzdě a nebyl sám

Zdroj: TV NOVA

V pátém díle reality show Survivor se diváci konečně dočkali kompletní sestavy soutěžících. Natáčení sice ovlivnila již poněkolikáté nákaza covidem, z hotelových pokojů se ale vrátili do hry účastníci pořádně nabuzení. Zejména Nathan předvedl emoční záchvat, při kterém podobně jako Gábor házel s rekvizitami.

Už po několika epizodách se začali účastníci Survivoru dělit do skupinek podle sympatií. Zatímco v modrém kmeni vybočuje z řady hlavně bývalý milenec Agáty Hanychové Adam Raiter, kterého ostatní kromě Ivy Pazderkové v týmu příliš nemusí, na straně červených se už podařilo Chili a Shopaholic Nikol odstranit "nepohodlné" soupeře a nyní se zdá, že zbytek skupiny drží pospolu.

V pátém díle se konečně vrátili do hry i ti účastníci, kteří museli zůstat delší dobu v karanténě, nebo jim jejich zdravotní stav nedovolil soutěžit.

Mezi nimi byl i profi vymetač reality show Nathan, který po návratu na ostrov bojoval v soutěži o pizzu, jako by soupeřil o vlastní život. V amoku pak začal házet s kryty na mikrofon, které pár dní před ním rozkopal naštvaný zápasník MMA Gábor Boráros. Nabuzený tým červených nakonec porazil soupeře 5:0 a uštědřil jim tím pořádně hořkou porážku. Modrý tým navíc prohrál i první hru o to, kdo může druhému kmeni sebrat z tábora důležité věci a přišli tak o přístřešek, hrnec a další nezbytnosti.

Nečekaný výpad Johy

Veliké sebevědomí získala v červeném kmeni bývalá členka tábora Azua, Johy. Ta se na druhé straně rychle přizpůsobila a když se jí povedlo porazit v překážkové dráze hvězdu silových trojbojů Lenku, začala agresivně křičet na překvapený modrý tým: "Kdo je tady teď nejslabší, co?!"

Chování ex kamarádky šokovalo hlavně ženské osazenstvo modrých. "Co to mělo být?" komentovaly nechápavě výpad Johy.

Operátorka výroby prý měla jasnou motivaci, chtěla totiž dokázat, že její označení za nejslabšího člena bylo od modrých veliká chyba. "Natrhnout zadek nejsilnější holce v druhém týmu, pro mě to byl skvělý pocit a jsem ráda, že jsem do červeného kmene přinesla tuhle energii," vysvětlila Johy svůj oslavný řev.

Hlasování o kapitánovi

Adam Raiter u modrých opět vyvolal debatu ohledně kapitána. Tím je od začátku Braňo, osvalený Slovák se ale příliš Raiterovi nelíbí a proto se rozhodl znovu šťourat do tohoto tématu. Nakonec ale většina truhláře přehlasovala.

Kdo už nemůže ex Hanychové už ani vystát, je modelka Veve. "Když jsem Adama viděla poprvé, tak se mi docela líbil, ale teď je mi svým chováním vyloženě odporný a nedokážu se s ním bavit ani o počasí," nebrala si s Raiterem servítky.

Ostatně z ukázek na další díl je jasné, že s Adamem už nechtějí žít na ostrově ani ostatní účastníci reality show. Enrique dokonce Raitera inteligenčně přirovnává k Homerovi Simpsonovi. Jak bude nevraživost v kmeni gradovat, uvidíte již v pátek ve 20:20 na TV Nova, nebo o den dříve na Voyu.