Survivor 2022: Kritiku sklízí Chili a Shopaholic Nicol, Pazderková jim nesedla

Diváci po třetí epizodě reality show Survivor otáčí své sympatie. Zatímco první a druhý díl se soustředila pozornost na Vojtěcha Drahokoupila a Ivu Pazderkovou, v nejnovější části upoutaly hlavně Chili se Shopaholic Nicol. Dívky se začaly pouštět do taktických manévrů, díky kterým si získaly nepřízeň některých ostrovanů, ale hlavně komentátorů na sociálních sítích.

Třetí díl Survivora velice zamíchal kartami diváckých sympatií. Na ostrově totiž začala vznikat spojenectví a to vytváří první konflikty. Otevřená dívčí válka vypukla v červeném kmeni.

Chili a Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol vytvořily společně jakousi alianci a prvním terčem se stala herečka Iva Pazderková, která musela nakonec tým opustit a nyní soutěží za modré.

Konflikt mezi Ivou, Chili a Nicol pak vyvrcholil při kmenové radě. Do hádky se navíc zapojila i herečka Bára Jánová, která se zastala Ivy Pazderkové a následně skončila s největším počtem hlasů v duelu.

Hvězda Slunečné má trable

"Zpočátku to bylo veliký nadšení a radost, protože jsem se moc těšila, až budeme zpátky a pak jsem si všimla co se stalo a to bylo dost hořký. To, že jsme ztratili Ivušku, je pro mě hodně těžký. Zároveň mě to ale nepřekvapilo, protože už během pár dní na ostrově jsem pochopila, že budeme s Ivou mezi adepty na vyřazení," popsala Bára Jánová své pocity po návratu z karantény.

"U Chili a Nicol jsem cítila dost zásadní odstup. Po několika dnech jsem se o tom bavila s Ivou a ta říkala to samý, takže to bylo takový vzestupný a po příchodu už to cítím i z Tomáše a Veroniky," dodala hvězda Slunečné.

Chili i Nicol se obě bránily argumentem, že jim Jánová nesedla a přidala se k nim také Veronika s tím, že ji Bára svým chováním velice zklamala. "Když mě někdo zklame, tak už si ho raději držím od těla," vysvětlila karatistka, proč s herečkou už nechce mít nic společného. Bára Jánová musela za svou další účast v Survivoru zabojovat proti modelovi Matějovi, kterého k nelibosti Chili a Nicol porazila v duelu a na ostrově tedy i nadále zůstává.

Jánová souboj vyhrála na ostrově i u diváků

Vyhrocená komunikace proběhla také mezi Ivou Pazderkovou a Chili. "Chápu, že se možná Iva cítí zahořkle," zkoušela Chili zhodnotit situaci, Pazderková ji ale v půlce věty velmi důrazně zastavila. "Nezkoušej tady vůbec říkat, jak se cítím," okřikla herečka svou sokyni ve hře.

Soutěživé chování kuchařky Chili už začalo vadit i televizním divákům. "Chytni se s Nicol za ruku a vraťte se zpátky domů, protože vaše chování je hnus!" pouští se na Instagramu do Chili i její parťačky Nicol znechucení fanoušci pořadu. "V Masterchefovi jsi mi nevadila. Ale co předvádíš tady? Jedovatá svině, co jde přes mrtvoly a manipuluje ostatní. Hnus," plní se známé kuchařce pod fotkami samé negativní komentáře.

Kdo naopak sklízí pochvaly, je herečka Bára Jánová. "No ta Chili s tou Nicol, to je síla. O nich jsem ztratila všechny iluze. Báro, hodně sil proti slepičí alianci," podporují lidé hojně Jánovou. Ta předvedla, že rozhodně není nejslabším článkem, jak ji kolegové z týmu odsoudili. Jak se jí ale povede v kmeni, kde není zrovna oblíbená, ukáží až další díly Survivora.

Kuchařka Chili je velmi soutěživá