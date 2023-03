Survivor: Hanousek poštval na show právníky, jako realiťák teď vydělává raketu

Zdroj: TV Nova

Realitní makléř Jiří Hanousek se rozhodl dobrovolně odstoupit z reality show Survivor. Jeho odchodu předcházel vyhrocený konflikt s moderátorem soutěže Ondřejem Novotným, který před kmenovou radou vyhlásil prapodivné pravidlo, že se nesmí označovat ženy kvůli genderové vyváženosti. Z celého sporu nakonec vyšel jako vítěz právě účastník reality show a diváci na Novotném nenechali nit suchou.

Čtrnáctá epizoda Survivoru přinesla překvapivý zvrat, který nikdo nečekal. Během kmenové rady Rebelů došlo k ostré hádce mezi Jiřím Hanouskem a moderátorem Ondřejem Novotným, který neudržel emoce na uzdě a začal se do soutěžícího arogantně navážet.

Vše začalo tím, že se Jiřímu nelíbilo nové pravidlo, že nesmí být tentokrát vyloučena žádná žena z důvodu převahy mužů v kmenech. Ve světovém formátu se přitom mohly spolčit dívky, založit holčičí alianci a vylučovat muže a nikdy se na vyváženost pohlaví nehrálo.

Moderátor pak dal jasně najevo svoji averzi vůči Jirkovi. Když po něm chtěl jeho vyjádření k celé situaci, ani ho nenechal doříct větu a stále dokola opakoval povýšeným tónem větu: "Tak co tam máš dál?" Realitnímu makléři nakonec praskly nervy a sdělil Novotnému, že pokud se budou bavit tímto stylem, tak ze soutěže ihned odstupuje. Když se následně chtěl Jiří naposledy rozloučit se svými soupeři, moderátor mu to nedovolil a vykázal ho z kmenové rady, což opět působilo neprofesionálně a spíše jako osobní vyrovnávání účtů. Nyní se Hanousek poprvé vyjádřil ke svému odchodu na sociální síti a vypadá to, že hádka bude mít ještě dohru.

Nebylo tam zábavného vůbec nic

"Kmenová rada byla podle Ondry jedna z nejzábavnějších kmenovek za celou dobu v Survivoru, za mě tam ale nebylo zábavné vůbec nic," vyjádřil svůj názor Jiří Hanousek v živém vysílání na Instagramu.

"Já jsem z té kmenové rady odešel a odstoupil ze hry. Víte, když jste v Survivoru, tak hrajete hru, v tu chvíli pro vás nedává nic jiného smysl, jen ta hra. A když do té hry přicházejí nesmyslný pravidla a spoustu dalších věcí, o kterých zatím nemůžu nic říct, tak nemá smysl tam zůstávat," dodal Jirka s tím, že dokonce předal celou věc svému advokátovi.

"Moji právníci vyjednávají s právníky produkce, abychom došli k nějaké dohodě. A když to vyjde, tak vám řeknu spoustu dalších důvodů, proč jsem ze hry odešel. Genderové pravidlo bylo jenom třešničkou na dortu," řekl. "Měli jsme takovou výměnu názorů s Ondrou. Ale co mě trápilo nejvíc, bylo to, že Ondra mi neumožnil rozloučit se ostatníma lidma. Vy tam strávíte se skupinkou stejných lidí 37 dní, večer na vás prší, jste v hladu. Ať už odcházíte, nebo jste byl vyhozenej, tak se chcete jako slušný člověk s nimi rozloučit a to, že mi to Ondra neumožnil, byl pro mě ten hřebíček. Na to vzpomínám opravdu s pachutí," uzavřel znechuceně realitní makléř, který se dočkal veliké podpory na sociálních sítích.

Diváci se totiž zatím přiklání spíše na stranu Jirky a chování Novotného houfně odsuzují. "Ondro, přijde ti to normální? Jirka měl naprostou pravdu a nedivím se mu, že to ukončil, takovou estrádu. A na kmenovce ses zachoval totálně neprofesionálně," shodují se fanoušci soutěže v komentářích. S vlastní verzí pak přišel i Ondra Novotný, který prozradil překvapivé informace z natáčení.

Nyní je jasné, že o popularitu, byť ze soutěže odešel, nebude mít Hanousek nouzi. Nedávno založil projekt Hanousek a partneři. Zaměřuje se na prodej luxusních nemovitostí, které teď jistě prodává jako na běžícím páse a vydělává obrovské peníze.

Stalo se to i v Americké verzi

"Genderové pravidlo má několik pohledů. Ten nejzásadnější asi je, že se tohle v Survivoru stalo i v americké verzi. Prý není možné, aby do finále došlo 12 žen nebo 12 mužů, nebylo by to pro diváky zábavné. Nikdy se nestalo, že by odešlo pět holek po sobě, myslím že to bylo v české verzi historicky úplně poprvé. Proto se rozhodli hlavní licencor a TV Nova říct, že nejde hrát jen s chlapama. Upřímně, já sám nesnáším genderová pravidla. Řekla jsem televizi, že to řeknu, protože mi to vadí a snažil jsem se všechny přesvědčit, abychom to nedělali," nechal Ondřej Novotný nahlédnout "za oponu" soutěže Survivor.

"Každopádně bylo rozhodnuto, takže bylo na mně to říct soutěžícím. Martin a Jirka z toho byli nejdřív přepadlí, ale nebyla z toho žádná zásadní hádka. To pravidlo bylo použito a opakuji, že jsem s tím nesouhlasil. Zároveň klobouk dolu před Novou, že to udělala veřejně, jelikož bylo jasné, že to bude veliké téma k diskuzi," objasnil moderátor.

"Jirka se se mnou hádal už před kmenovou radou, samozřejmě tam nebylo vše. On už od začátku hrál agresivně, což dělal i se štábem. Viděl, že se kmen proti němu obrací a následně si volal naše reportéry a snažil se zjistit, kdo zbrojí proti němu. Dokonce si myslel, že ze štábu navádějí soutěžící proti němu. Poté proběhla jeho schůzka s hlavní vedoucí produkce, kde se mu pokoušela vysvětlit, že nešlo o bojkot proti němu. Dokonce se snažil manipulovat hráče proti nám. Už před kmenovkou dostal jasné instrukce, že pokud se rozhodne odejít, musí okamžitě opustit ostrov bez rozloučení. Věděl to dopředu," doplnil Novotný s tím, že Jirku jako hráče přitom obdivoval a jistým způsobem ho bavil.

Ondřej Novotný byl podle diváků vůči Jirkovi zbytečně arogantní