Survivor ovládly pomluvy a taktika: Zničí si Shopaholic Nicol svou kariéru?

Zdroj: TV NOVA

Show Survivor je v plném proudu a v červeném i modrém kmeni vznikají různé aliance a strategie, jak se dostat ve hře co nejdál. Obzvlášť ostrou taktiku předvádí kuchařka Chili se Shopaholic Nicol, které jdou lidově řečeno přes mrtvoly a zatímco na ostrově o jejich spojenectví nikdo nemá ani tušení, u televizních diváků se obě děvčata dostala na černou listinu.

Finalistka Masterchefa Chili rozjela v soutěži Survivor se svou spojenkyní, youtuberkou Nikolou Čechovou známou jako Shopaholic Nicol, pořádně ostrou hru.

Dívky si od první chvilky padly do noty a jejich aliance s postupujícími díly pořád sílí. Chili a Nicol se dokonce rozhodly zbavit kapitána Tomáše Zástěry, který přitom vyhrál pro kmen mnoho důležitých bodů. Ve chvilce, kdy si ale moderátor zvrtl kotník, rozhodlo se drsné duo oslovit zbylá děvčata v týmu s tím, že jako další půjde do duelu právě zraněný Zástěra.

Zákeřné chování Chili a Nicol si všimli televizní diváci a ani na jednu z nich nečeká po návratu domů zrovna milé přivítání.

Obrovské zklamání fanoušků z Nicol

Shopaholic Nicol byla před odjezdem do Dominikánské republiky poměrně oblíbenou influencerkou, svou účastí v Survivoru si ale velice uškodila. Čechovou sleduje na Instagramu téměř 730 tisíc lidí, z fanoušků se ale ze dne na den stali hateři a rozhodně nešetří kritikou vůči Nicol.

Stížnosti na podlé chování a neschopnost Nikoly v soutěžích se objevují snad v každém komentáři.

"No, myslím, že Nicol na ostrově neudělala zrovna nic. Zoufalá, akorát vymýšlí, jak se tam udržet, komu vlízt do zadku. Čekala jsem boj o život vydřený fyzicky, ne falešností. Ach jo, tak rychle nesympatický z pohodového člověka, mi nikdo nikdy nebyl. Sorry, Nicol, ale tohle si projela… Ubohý, trapný," rozčilují se sledující nad chováním Čechové. Smutek z odhalení pravé povahy hvězdy Youtube dokonce vyjadřují i dřívější zarputilé fanynky Shopaholic. "Měla jsem ji ráda, ale jak mě zklamala, to bych nečekala," opakují se lidé v diskuzích. Úplně stejně, ne-li hůř je na tom Chili, která je v alianci jasná velitelka.

Měla zůstat v kuchyni

Podobně jako Nikole Čechové, rychlostí blesku ubývají fanoušci také Chili. Ta je podle diváků namyšlená, panovačná a v soutěžích si vybírá proti sobě zásadně slabší články. "Povýšená, arogantní, zlá. Nepřeju nic zlého, ale výhru tedy rozhodně taky ne," neberou si komentující servítky.

"Tisková mluvčí Nicol. Jedna "chytřejší" jak druhá, ale obě umí jen mluvit. Hlavně, že se teď cítí Chili jako borec, protože porazila Ivu, která se mimochodem snažila ze všech sil. Měla zůstat v kuchyni, sportovkyně," shodují se na tom, že jim Chili byla více sympatická v roli kuchařky, než jako účastnice Survivoru.

Chili i Nicol budou muset po skončení reality show svým fanouškům dokázat, že pomluvy a taktiky provozovaly pouze v rámci hry a v reálném životě uznávají jiné morální hodnoty.

Kromě taktizování dua z kmene Mao diváky také vytočilo propálení příjezdu Enriqueho. Ten totiž po prohraném duelu v desáté epizodě, která je již k dispozici předplatitelům Voya, opustil modrý tým a přiletěl do Čech společně s Ivou Pazderkovou. "Tento ročník je fakt hrůza. Co teď zase čtu o návratu Pazderkové, že nepřiletěla sama. Už nevím, co si myslet a zda stále sledovat. Veliké zklamání zatím," stěžují si fanoušci pořadu. Kdo naopak v posledních dnech získal pozitivní ohlasy, je Adam Raiter. Bývalý milenec Agáty Hanychové si v kmeni Azua sice neudělal mnoho přátel, venku si ale postupně našel podporu diváků. Jak nakonec potetovaný truhlář v reality show dopadne, ukáží další díly Survivoru.

Nikola Čechová s každým dílem ztrácí další fanoušky