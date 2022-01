Co jste nevěděli o show Survivor? Utajená lokace i dávná láska Hanychové

Zdroj: TV NOVA, Profimedia

Reality show Survivor odstartuje již v pondělí 10. ledna 2022 a diváci se nového pořadu již nemohou dočkat. Máme pro vás pár zajímavostí z natáčení, které vás možná překvapí.

Nová reality show Survivor má českým i slovenským divákům přinést novou, neokoukanou podívanou. Do divoké jungle v Dominikánské republice míří celkem 24 odvážlivců, kteří budou bojovat o výhru 2,5 milionu korun.

Základem hry je rozdělení účastníků do dvou kmenů, které budou mezi sebou pravidelně soutěžit o různé výhody nebo imunitu. Skupina, která získá imunitu, nemusí na kmenovou radu a nehrozí jí vyřazení žádného člena.

Produkce se navíc rozhodla pořad okořenit pomocí známých tváří. Na pokraj svých sil si vyzkouší sáhnout například herečka Bára Jánová, komička Iva Pazderková a další celebritky známé z jiných reality show.

Tisíce účastníků a psychické testy, nábor do Survivora nebyl jednoduchý

Finální skupinka soutěžících, která se již od minulého týdne aklimatizuje na ostrově, musela před odletem projít celou řadou prověrek.

Kromě kamerových zkoušek čekaly na natěšené účastníky také fyzické, psychické a lékařské testy. Bylo totiž nutné zjistit, zda jsou ti praví pro Survivor.

Konkurence navíc byla veliká, jelikož se do show přihlásilo tisíce účastníků.

Utajená lokace a dávný milenec Hanychové

V úvodních castinzích účastníci dlouho netušili, kde se bude Survivor natáčet. Až pokročilejších kolech jim byla oznámena lokalita, jelikož bylo potřeba provést nutná očkování pro bezpečí soutěžících.

Pro oba kmeny budou platit naprosto totožné podmínky, žádný tým nebude mít na ostrově speciální zacházení, všechno si musí vybojovat a postavit od nuly. Ačkoliv si ostrované balili plné kufry, s sebou si mohli vzít pouze pár kusů oblečení, boty a ponožky. O zbytek se budou muset porvat v soutěžích.

Dalším překvapením pro diváky je prohlášení Agáty Hanychové, která bude fandit hned dvěma bývalým milencům. Kromě potetovaného truhláře Adama Raitera, má dvojnásobná maminka ve stejném týmu ještě jednoho ex, jeho jméno ale drží v tajnosti. "První díl si nenechám ujít. Mám tam dva bývalé. Jeden je jasný a kdo je ten druhý? To neřeknu. Je to dávná minulost a já bych to tou minulostí nechala, zbytečný rozmazávat," sdělila Hanychová webu Super.

První epizodu Survivor Česko & Slovensko uvidíte již 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova.

Na krásném ostrově čekají na soutěžící různé nástrahy