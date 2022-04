Raiter v truhlárně, Johy na TikToku: Co dělají soutěžící Survivora?

Zdroj: TV Nova

Soutěž Survivor je již dotočená a finalisté se po několika měsících vrátili z ostrova do civilizace. Jak se účastníkům nejdrsnější reality show daří dnes a co dělají po příletu domů?

Návrat do běžného života nebyl pro účastníky reality show Survivor vůbec jednoduchý, a to zvlášť pro ty, kteří se na ostrově udrželi co nejdéle.

Většině finalistů přinesl televizní pořad tisíce nových sledujících a otevřel se jim tak vstup mezi influencery.

Největší boom fanoušků měl bezesporu Tomáš Zástěra. Když letěl do Dominikánské republiky, sledovalo ho necelých 10 000 lidí. Díky Zorce Hejdové ale nasbíral neuvěřitelných 146 000 a dnes se může pyšnit titulem influencera. I když dříve neměl moderátor k sociálním sítím vztah, rychle se na Instagramu zorientoval a dokonce už stihl vydražit svoje oranžové trenky za million korun.

Nemilý příjezd Chili a Shopaholic Nicol

Velice nepříjemné překvapení čekalo po návratu domů kuchařku Chili a Shopaholic Nicol. Obě odjížděly na ostrov s poměrně solidní základnou fanoušků, o ty ale obě dvě díky svému chování v soutěži přišly.

Místo sportovním výkonům se Chili i Nikola věnovaly pomlouvání a taktikám, což se proti nim nakonec otočilo. Nyní se obě zoufale snaží svým dřívějším obdivovatelům zalíbit, což nebude jednoduché.

Chili se vrátila k vaření a Nicol sdílí lifestyle videa, jako tomu bylo dříve. Místo nadšení ale děvčata zatím sklízí spíše samou kritiku a proto jedna nenávistné komentáře hbitě maže a druhá si je nechala raději zcela zablokované…

Raiter se vrátil do své dílny

Raiter v truhlárně, Johy na TikToku a kulatá Xénie

Dalšími výraznými osobnosti Survivoru byli bezesporu Adam Raiter a Johana Špačková známá jako Johy.

Johy, která se přiznala, že se necítí ani jako muž, ani jako žena, se rozhodla využít slávy a věnuje se natáčení "vtipných" videí na TikTok.

Raiter se po příjezdu domů vrátil ke své práci truhláře, plánuje ale vlastní naučné pořady a rozhodně chce do budoucna figurovat ve světe showbyznysu. Do svého původního zaměstnání IT se vrátil i Vladimír Čapek, který je horkým adeptem na vítěze celé show.

K velikým fyzickým změnám pak došlo hlavně u Xénie a Tomáše. Oba po vypadnutí trávili čas na hotelu a zhubnutá kila oba nabrali i s jo-jo efektem, takže mají kulaté tvářičky a nikdo by netipoval, že se nedávno vrátili z reality show o přežití.

Na Xénii čekal doma přítel Lukáš