Do Survivoru míří další hora svalů: Fanoušci Love Islandu si přijdou na své

Zdroj: TV Nova

Diváci nové série Survivoru se bouří. Naštvala je informace o tom, že druhá řada Survivora přišla i s novým pravidlem. Do hry totiž postupně přijde ještě několik dalších hráčů. Jejich identita je zatím neznámá.

Novým příchozím by měl být Martin Kulhánek. Urostlý svalovec vyhrál společně s půvabnou Laurou první řadu reality show Love Island.

Svalovec jako posila Hrdinů?

Martina prozradilo jeho tetování na ruce, které se objevilo v závěrečných ukázkách na další díl. Společně s ním by měli dorazit ještě další tři soutěžící, jeden muž a dvě ženy. Přítomnosti Martina na ostrově nahrává i fakt, že jeho aktivita zmizela ze sociálních sítí. Dá se předpokládat, že Martin zamíří do kmene slavných Hrdinů. Tam po pár prvních dnech panuje rozhodně větší pohoda než v kmeni Rebelů. V kmeni obyčejných lidí to začíná vřít, vznikají dokonce už první aliance.

Slzy, smích a brambory

Už dlouho očekávaný první díl přinesl slzy. Na dno si sáhla fitness influencerka Soňa, která jak se zdá, nebude oblíbeným členem týmu Hrdinů. Přiznání o tom, že je na pokraji sil, pronesl už i oblíbený fotbalista Petr Švancara, toho dle jeho slov nejvíce trápil noční déšť. Svou roli favoritky zatím potvrzuje Kateřina Klinderová alias Kundosaki, která sportovní disciplíny zvládá naprosto bravurně.

I když červení vztahy na ostrově zatím moc nereší, vznikl už i první konflikt. Kmen celebrit si zasloužil po jedné výhře jako odměnu brambory. Každý dostal svůj příděl, všichni brambory společně uvařili a pustili se do jídla. Zkušeně si některé odložili na další den, Pítr však svou bramboru už ráno nenašel. Údajně ji omylem snědla fitneska Soňa. Pítr i Vašek Matějovský počínání Soni odsoudili. Sportovkyně by se tak měla mít při další kmenové radě na pozoru a pro příště se podobných eskapád raději vyvarovat.