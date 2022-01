Survivor diváky zklamal už před vysíláním: Sběr odpadlíků z reality show

Zdroj: TV NOVA

Survivor Česko & Slovensko už odtajnil své účastníky. Ke zklamání diváků ale produkce vybrala do pořadu známé influencery a odpadlíky z jiných reality show! O výhru se tak utkají známé tváře, mezi kterými nechybí Shopaholic Nicol, Nathan z Love Islandu či herečka ze Slunečné, Bára Jánová.

Na reality show Survivor se diváci velmi těšili. "Survivor je jednou z největších, nejpopulárnějších a nejúspěšnějších reality show na světě. Je to formát, který přesně zapadá do pestré programové nabídky TV Nova a sklízí úspěchy především u mladých televizních i on-line diváků," říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova.

Z obrovského množství přihlášených bylo vybráno 8 Čechů a 4 Slováci, které čeká boj o přežití v exotické Dominikánské republice. Aby byla show divácky atraktivnější, dalších 12 soutěžících pochází z řad známých osobností.

Soutěžící si budou muset poradit nejen se svými soupeři, nehostinnou tropickou džunglí, nedostatkem potravy a fyzicky náročnými úkoly, ale i sami se sebou. Aby přežili, budou si muset vlastnoručně postavit bezpečné přístřeší, zajistit si jídlo a vodu, nebo se naučit zakládat a udržovat oheň. Na konci náročného souboje bude na jednoho z ostrovanů čekat výhra ve výši 2 500 000 korun.

Odpadlíci z jiných reality show

Velikým překvapením bylo obsazení množství českých a slovenských celebrit a odpadlíků z jiných reality show.

Výzvu přijali moderátor Vojtěch Drahokoupil, divákům známý z on-line pořadu Love Island Extra, herečka, stand-up komička Iva Pazderková, influencerka Nikola Čechová (Shopaholik Nicol), moderátor rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, finalistka kuchařské soutěže MasterChef Česko Ta Thuy Dung alias Chili, která nedávno zkoušela štěstí také v Superstar. Kývla i hvězda Slunečné Barbora Jánová a také model, herec a bývalý fotbalista Matěj Paprčiak nebo bývalý milenec Agáty Hanychové, Adam Raiter.

Slovensko budou reprezentovat: Nejsledovanější videomaker Daniel GoGo Štrauch, vítězka 12. série reality show Farma Xénia Gregušová, MMA zápasník Gábor Boráros, fotbalista a účastník reality show Love Island Nathan Christián Dzaba a čtrnáctinásobná šampiónka v karate Veronika Havlik. Právě přítomnost známých osobností ale natěšené fanoušky pořádně zklamala.

Kde jsou normální lidé?

"Teda docela velké zklamání. Jsem myslela, že tam budou obyčejní lidé a ne jen celebrity nebo známí. To bude akorát komedie. Na tyhle lidi se koukat nebudu. Je to škoda, těšila jsem se," shodují se lidé v komentářích.

"Na co děláte casting pro normální lidi, když si tam dáte stejně své ovečky?" táží se naštvaní diváci a upozorňují na to, že hrstka normálních lidí to bude mít oproti celebritám v hlasování předem prohrané.

Jak bude soutěž probíhat a komu bude v džungli přát štěstí, uvidíme už 10. ledna 2022 na Voyo a o den později ve 20:20 na TV Nova.

TV Nova odhalila účastníky Survivora