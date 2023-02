Vítěz Survivoru Vláďa lituje: Jednu věc jsem si na ostrově nezkusil

Zdroj: Profimedia

V reality show Survivor, kde účastníci bojují o šanci vyhrát 2,5 milionu korun, panuje tvrdá konkurence. Aktuálním šampionem pořadu je Vladimír Čapek, známý spíše jako Vláďa, který vyšel vítězně z první série české verze. Svou bezchybnou strategií a výjimečnými výkony v soutěžích Vláďa dokázal, že je důstojným trosečníkem. Po roce se zamýšlí nad svým pobytem na ostrově.

V exkluzivním rozhovoru pro kafe.cz Vláďa prozradil, že by po možnosti vrátit se na ostrov okamžitě skočil. "Survivora miluju a dobrodruh ve mně stále žije. Kdybych měl příležitost si to zopakovat, určitě bych ji využil," řekl.



Navzdory některým náročným momentům během svého působení v pořadu vidí Vláďa návrat na ostrov jako příležitost vyzkoušet nové věci a riskovat. Chápe také, že je důležité diváky bavit: "Zároveň bych si uvědomoval, že hraješ nejen tak, aby tě ty tahy dovedly k cíli, ale aby to taky bavilo diváky," svěřil se.

Je to tvrdá práce, popisuje Vláďa soutěž

Když se Vláďa ohlíží za svým působením v Survivoru, považuje ho za pozitivní zkušenost, které si váží. Jako velký fanoušek pořadu si vychutnával možnost zúčastnit se castingů a vyzkoušet si své limity. Život na ostrově, chytání ryb v moři a hledání skrytých imunit, to vše bylo součástí dobrodružství. Pro Vláďu byl zážitek z účasti v Survivoru víc než jen vítězství.

Říká: "Je to skvělá zkušenost vidět, jak pořad vzniká, a být svědkem veškeré tvrdé práce, která se na jeho tvorbě podílí."

Chybějící zážitek

Na ostrově si nezkusil jen jednu věc. „Já jsem si opravdu užil každý den natáčení a dopřál jsem si úplně vše, co může hráč Survivoru zažít, tedy až na jednu věc,“ přiznal. „Nebyl jsem porotcem, to je asi jediný, co by mi ještě mohlo přijít po ruku. Navíc jsem poprvé v životě byl v takovém tropickém ráji.“



Když se Vláďa dostal do finálového kola Survivor 2022, stál proti Veronice Přikrylové, známé také jako Veve. Nakonec to byl právě Vláďa, kdo se stal vítězem. Od svého působení v pořadu se Vláďa vrátil ke svému životu v Praze, kde pracuje jako IT specialista.