Vítěz Survivoru Vladimír: Nevlastní bratr sexbomby Perkausové a geniální stratég

Zdroj: TV Nova

Survivor 2022 zná svého vítěze. Stal se jím IT specialista z Prahy, Vladimír Čapek, který je hrdým otcem, a také nevlastním bratrem blonďaté sexy moderátorky Evy Perkausové. Ve finále se postavil bok po boku modelky Veroniky Přikrylové, které nikdo neřekl jinak než Veve. A nakonec díky své sociální hře a silné závěrečné řeči přesvědčil porotu a kýžený titul vyhrál.

Reality show Survivor skončila, a i když na ni spousta lidí nadávala, jak byla nedokonalá, oproti originálu z USA plná chyb a ani moderátor za nic nestál, všichni na ni koukali. Je pravda, že soutěž byla upravena podle turecké verze, která rozhodně není tak atraktivní jako americká. Samozřejmě se ani Ondřej Novotný nemůže srovnávat s legendárním Jeffem Probstem, který má za sebou moderování již 42 řad. Nutno ale podotknout, že oproti předchozím řadám se Novotný zlepšil. Jak sám řekl, ve volném čase sledoval hodiny a hodiny záznamů, aby soutěžící poznal a pochopil jejich hru. Na jeho stylu vedení hry to bylo rozhodně znát.

Nakonec se i přes problémy s cizojazyčným štábem, konflikty mezi soutěžícími a nepřeberným množstvím zranění se došlo do konce a Survivor Česko-Slovensko zná svého vítěze. Stal se jím pětčtyřicetiletý IT technik Vláďa, který reality show Survivor miluje a je jejím velkým fanouškem. Skvěle tedy zvládal sociální hru, což soutěžící, kteří díky němu skončili v porotě, nakonec ocenili. Vladimír měl také notnou dávku šťestí a vyhrával v soubojích jednu imunitu za druhou, což mu účast ve finále značně usnadnilo.

Do finále se probojoval Vladimír a Veve

I když měl nakonec smůlu a jako první se do finále dostala Veve, která porazila Chili v napínavém duelu, dostal nakonec od poroty právě on nejvíc hlasů a stal se z něj letošní poslední trosečník. Oproti očekávání pro něj však nehlasovala porota celá. Byla to právě kuchařka Chili, která dala svůj hlas Veve.

"Hlasovala proti mně Chili a hned mi to také vysvětlovala. Řekla, aby alespoň jeden z těch hlasů nebyl můj, abych pak nebyl moc namyšlený. Ona je svá a myslela to fakt hezky. To znamená, že kdyby mi dali všichni hlas, tak bych asi byl moc namyšlený a to prostě nejde. Takže jsem nejspíš ten jeden nedostal. Nevím, kolik jich bylo, ale o tomto vím," řekl vítěz pro eXtra.cz.

Vladimír vyhrál díky skvělé sociální hře

I Veve si byla vědoma Vláďových vyjadřovacích schopností a tušila, že ji na kmenové radě rozválcuje. Nevzdala se však a do konce bojovala ze všech svých sil. Nakonec si minimálně jeden hlas odnesla. A kdo ví, třeba jich bylo víc. Nečetly se totiž všechny.

“Vladimír má oproti mně větší šanci uspět u poroty. Nepodceňuju se, ale nemám všechny lidi v porotě na své straně. Proto si myslím, že by mi hodně pomohlo, kdybych získala pár bodů v soubojích,” říkala před finále Veve a měla pravdu.

Do finálového hlasování si přinesla dva body, zatímco Vladimír tři. Plus hlasy poroty a nebylo co řešit. Vláďa vyhrál na celé čáře. My mu gratulujeme a budeme očekávat, kdy televize přijde s další řadou, do které se přihlásí další celebrity, které budou odpadávat jako švestky. MMA zápasník Gábor nebo sportovec Nathan by mohli vyprávět. Paradoxem je, že je přehrál, přelstil a přežil ajťák z Prahy.