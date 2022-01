Survivor 2022: Expert promluvil o hypochondrii i těžkých stavech Drahokoupila

Zdroj: TV Nova

Vojtěch Drahokoupil v soutěži Survivor příliš dlouho nevydržel. Zpěváka po první noci na ostrově přepadly panické ataky, se kterými dle vlastních slov bojuje už několik let. Podle psychologa Jeronýma Klimeše mohl Drahokoupil správnou prevencí těmto stavům předejít.

Vojtěch Drahokoupil se do show Survivor velice těšil. Mladý zpěvák věřil, že se mu na pustém ostrově podaří překonat své strachy a vystoupit z komfortní zóny. Ke zklamání svých fanoušků ale v soutěži dlouho nevydržel.

Drahokoupil po první deštivé noci uznal, že natáčení psychicky nezvládá, jelikož se mu vrátily stavy, se kterými bojuje již delší dobu. Vojtěch zmínil, že trpí hypochondrií (úzkostným sebepozorováním a strachem z nemoci pozn. redakce) a návaly panických atak.

Právě tyto nemoci vyřadily účastníka Survivora mimo hru. Podle psychologa Jeronýma Klimeše jsou obě diagnózy úzce spojené s depresí a základem prevence je správný relax.

Vše se dá léčit, je potřeba prevence

"Pacient při stavu panické ataky pociťuje silný stres, přirovnal bych to například k hořícímu baráku. Tento stav je vyvolán dlouhodobou absencí správného relaxu. Jedinec si hromadí stresové situace a pak to bouchne," vysvětlil pro kafe.cz Jeroným Klimeš.

"Panickým atakám se dá předejít tak, že se člověk soustředí na pravidelné a vědomé vypouštění stresu pomocí řízeného relaxu. Když toto opomíjí, přepadne ho stav naprosto nečekaně. Může to přijít v noci v podobě noční můry, ze které se člověk vzbudí v pocitu úzkosti. Stejně tak to může nastoupit kdekoliv a kdykoliv během dne," dodal psycholog s tím, že pokud Drahokoupil byl pod velikým tlakem ze soutěže, mohlo to u něj spustit úzkostlivé či depresivní stavy.

Stejně tak hypochondrie je prý dalším projevem deprese.

Je to stres, je to tím, že jsem hypochondr

Vojtěch Drahokoupil v Survivoru přiznal, že kromě úzkostlivých stavů trpí hypochondrií.

"Je to věc, se kterou bojuju hrozně dlouho a doufal jsem, že to tady pokořím. Včera jsem zažil něco, co jsem třeba rok a půl nezažil. Je to stres, je to tím, že jsem hypochondr. V Čechách jsem úzkostlivé stavy neměl, ale tady se to projevilo, asi z té nejistoty," vysvětlil zpěvák své důvody k odstoupení ze soutěže.

"Hypochondr má neustále pocit ohrožení života. Je to další forma deprese, která zatěžuje pacientovu mysl, jelikož mu toto myšlení způsobuje pravidelný stres. Stejně jako panické ataky, se ale i tato diagnóza dá zvládnout, když pacient vyhledá odbornou pomoc a naučí se s nemocí pracovat," říká Jeroným Klimeš. Podle psychologa dokonce mnoho jedinců dokáže fungovat i bez léků, je to však individuální.

Vojta Drahokoupil ze soutěže o přežití dobrovolně odstoupil