Vítězka Survivoru? Žaneta se odhodlala k nečekanému kroku a zmátla fanoušky

Zdroj: TV Nova

Účastnice Survivoru Žaneta Skružná se po skončení reality show rozhodla udělat radikální krok a oholila si hlavu. Pro mnohé fanoušky byla její změna vzhledu šokující a v komentářích se rozdělili na dvě skupiny. Zatímco někteří dlouhé vlasy oplakávají, druhá skupina holou lebku Žanety doslova miluje. Skružná se ke své nové image vyjádřila na Instagramu a přiznala, že ji od toho mnozí odrazovali.

Žaneta Skružná patří k výrazným hráčům reality show Survivor. Útlá blondýnka se dostala do sloučení kmenů a vypadá to, že se v soutěži dostane daleko. Po návratu z ostrova se Žaneta rozhodla shodit své mikádo a vlasy vzala rovnou strojkem lidově řečeno "na pleš".

Skružná nejprve fanoušky napínala a nechtěla se k oholení hlavy vyjádřit, čímž vyvolala různé spekulace. "Čau blázínci! Jsem zpět, těšili jste se na mě a co říkáte na nové (ne)vlasy? Zlehka se adaptuju na civilizaci a život městského člověka. Brzo vám prozradím, co mě vedlo k novému účesu," ozvala se sledujícím na Instagramu po příletu domů.

Po krátké odmlce se pak Žaneta na svém Instagramu rozpovídala o svém novém sestřihu, který už prý plánovala v minulosti. "Holka nemá vlasy! Asi se úplně zbláznila. Slyším to ze všech stran, a tak je možná správný čas uvést věci na pravou míru. Nezbláznila. Shodit vlasy jsem chtěla už dlouho, ale vždycky tu byli lidi, co mi to rozmlouvali, což vlastně byli i teď. Kristian Kundrata (kolega ze Survivoru pozn. redakce) mě shodil ze židle se slovy: Jsi krásná, když máš vlasy, neoholím ti hlavu. Haha, je to sranda, že někdo hodnotí krásu podle vlasů. Nepatřím k lidem, co by se potřebovali vejít do měřítka stereotypní krásy. Jsem jiná, což o mně už víte. Jsem svá, čehož si na sobě hodně vážím. Unesu nemít vlasy. Pomohlo mi to energeticky - očista. Survivor mi hodně dal, věřím si. Vím, že zvládnu úplně cokoliv. Taky mi něco vzal. Vzal živiny mému tělu, které pak šetřilo, kde se dalo a moje vyperoxidovaná blond dost prořídla a já nejsem typ, co musí mít vlasy za každou cenu," vysvětlila Skružná. "Taky vznikla spekulace, že jsem to udělala kvůli výhře. HAHA, uvidíme," dodala tajemně.

Drsná sexy holka

Žaneta se od lidí na sociálních sítí dočkala různorodých reakcí. "Katastrofa! Taková škoda," reagovali pánové, kteří evidentně nemají v oblibě krátké vlasy u žen. Až na podobné výjimky se ale Skružná zatím dočkala převážně chvály.

"Mně to přijde top. Málokomu sluší oholena hlava, ale tobě zrovna jo. Líbí se mi to víc jak s vlasama," lichotí Žanetě fanoušci. "Málokteré holce by tento účes slušel, ale vám to vážně takhle sekne Žanet. S tím blond účesem vypadáte trošku víc roztomile, když vás vidím v té telce. Takto na mě působíte jako drsná sexy holka," vzkazují rebelce.

V komentářích se dokonce ozval také Kristian Kundrata, který původně svoji kolegyni ze Survivoru odrazoval a dokonce ji odmítl ostříhat. "Já jsem se jenom bál! Ale krásná jsi stále," přiznal provinile.

Krátké vlasy Žanetě velice sluší