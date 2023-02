Survivor opustí první člen, vzápětí ale na ostrov dorazí nečekaná posila

Zdroj: TV Nova

Diváci se v dnešní epizodě reality show Survivor dozvědí, kdo opustí ostrov jako první. Ačkoliv jeden člen ze skupiny odejde, na ostrov už v další epizodě připlují čtyři nově příchozí soutěžící. Kmen Hrdinů posílí Martin Kulhánek a herečka Pavlína Sigmundová. K Rebelům se přidají modelka Barbora Krčálová a obchodní zástupce Kristian Kundrata.

Sotva ze Survivoru vypadne první soutěžící, tým posílí další čtyři noví hráči. Devětadvacetiletý Martin Kulhánek je původně svářeč, ale širší veřejnost ho poznala až v první sérii žhavé show Love Island Česko a Slovenskou, kde si nejen našel partnerku Lauru, ale dokonce společně jako pár zvítězili. Televizní diváci si Martina oblíbili jako upřímného a slušného drsňáka. Nyní se bojí, že tato image se na ostrově v Dominikánské republice nevyplatí.

"Když jsem letěl na Kanáry, chtěl jsem být sám sebou, chovat se přirozeně. V Survivoru to asi nejde. Snažit se vyjít dobře s každým, rovná se sebevražda. Přiznám se, že trošku se bojím, zda se dokážu přenastavit. Nebojím se hmyzu, hladu, ale bojím se, že budu muset intrikovat a domlouvat se za něčími zády," svěřil se Martin.

Další posilou v kmeni bude Kristian Kundrata z Banské Bystrice, který se živí jako obchodní zástupce. Hlásil se už do předešlé řady Survivora, kam ho nakonec nevybrali, svého snu se ale nevzdal a přihlásil se podruhé, jelikož protože věřil, že mu to tentokrát určitě vyjde, což mu skutečně vyplnilo. "Vždycky jsem měl trochu prořízlou pusu, co se týče komunikace s ostatními lidmi a nedělá mi to problém. Dříve jsem pracoval jako číšník, pak v době lockdownů nějakou dobu také v realitce a teď jsem pracoval jako obchodní zástupce. Takže jsem byl s lidmi ve styku na denní bázi a mohu říct, že mám na ně i dobrý odhad. To mi myslím, že může hodně pomoci, co se týče i vztahů v kmeni a v té sociální hře, kterou považuji za zásadní. A samozřejmě neopomíjím i fyzickou kondici. Už více než tři roky pravidelně cvičím a běhám, takže i po této stránce jsem myslím na soutěž dobře připraven," říká sebevědomý Kristian.

Nikdo nemůže být před soutěží připraven

Své síly si odletěla poměřit také studentka marketingu Pavlína Siegmundová, která pochází z Drnovic a věří, že dokáže své názory prodat ostatním a nebojí se být ve vůdčí pozici. Pozornost médií jí není úplně cizí, jelikož má za sebou účinkování v hrané reality show Praha – den & noc.

"Fyzicky a psychicky jsem připravená, ale uvidíme, zda mi kondice a vytrvalost vydrží. Je to ale asi hodně o nastavení v hlavě. Když se člověk rozhodne, že si pro vítězství jde a nebojí se toho, tak může vyhrát. Jsem z vesnice. Na hodně věcí jsem připravená. Nebojím se ničeho. Neštítím se žádných zvířat. Založit oheň, vařit nebo chytání ryb by pro mě neměl být žádný problém," říká Pavlína.

Poslední hráčka, která se připojí do boje o hlavní výhru a titul Survivora, je Barbora Krčálová z Vranova nad Dyjí. Je studentkou práv, ve volném čase sportuje a věnuje se modelingu, účastnila se i soutěže Miss Top ČR. Možná by byla ideální kandidátkou pro účast v Love Islandu, ale za sebe říká, že formát seznamovacích soutěžích není nic pro ni. Svou účast v Survivoru bere jako velkou výzvu a hodlá ji naplno využít, protože si myslí, že po škole už nebude mít na podobné aktivity čas. Barbora prý strach nemá, ale jedné věci se přeci jen obává.

"Myslím si, že nikdo nemůže být před touto soutěží zcela připraven. Řekla bych, že ta zkušenost je nakonec téměř nepředvídatelná. Horší než místní podmínky, pro mě bude odloučení od přítele. Nikdy jsem bez něj nebyla takhle dlouho pryč. I když mu budu určitě chybět, tak mě podpořil v rozhodnutí přihlásit se do Survivoru," přiznala Barbora. Kdo jako první opustí ostrov a možnost vyhrát se dozvíte již dnes večer ve 21:15 na TV Nova nebo už nyní na Voyo.

