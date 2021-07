Karlos Vémola odložil svatbu, sexbomba Lela má rizikové těhotenství

Měla to být veselka pod širým nebem, na kterou jen tak někdo nezapomene. Jenže bojovník Karlos Vémola a jeho partnerka Lela Ceterová si na svůj velký den budou muset ještě počkat. Silikonová kráska totiž oznámila, že má rizikové těhotenství a Karlos pro změnu musel na operaci utrženého tricepsu. Obřad by si proto snoubenci vůbec neužili, a vezmou se až za rok.

Ještě před rokem to vypadalo, že mezi Vémolou a jeho partnerkou je nadobro konec. Lela přišla Karlosovi na nevěry, dala mu kopačky a odstěhovala se i s dcerkou Lili do bytu v Bratislavě. Jenže pak si bývalí partneři všechno vyříkali a začali chystat svatbu, která měla proběhnout letos v létě. „Neumím vůbec tancovat. Slíbil jsem, že se to naučím. První svatební tanec budeme tančit na molu na Vltavě. Tady u Vltavy bych si představoval také pobíhat lvy. A zároveň bych tu viděl i obřad," řekl v pořadu Showtime zápasník.

Se sádrou by se nevešel do saka

Nyní ale Karlos oznámil, že dlouho očekávaná svatba zatím nebude. „V posledních několika dnech se toho událo hodně a bohužel nic moc pozitivního. Já se sádrou na jedný ruce bych se těžko vešel i do saka. Lela je na rizikovým těhotenství, takže bychom si veselku neužili podle našich představ, a tak jsem se rozhodli svatbu přesunout na příští rok," napsal MMA fighter na sociální síti.

Kromě toho Vémola sledující poprosil, aby byli ohleduplní vůči jeho budoucí manželce, pro kterou je současná situace už tak dost stresující. „Nečekali jsme, že nás potkají takové zdravotní komplikace," řekla pro web iSport.cz Ceterová. Ta dokonce nedávno musela do nemocnice a potíže měla už během prvního těhotenství. Tehdy slovenská playmate čekala dvojčata, ale jedno z děťátek bohužel zemřelo ještě před porodem.

Lili se naštěstí narodila zdravá

V ohorožení tehdy byla i dcerka Lili, která se nakonec narodila zdravá. „Přes den jsem uklízela, vařila a těšila se na Karlose. Pak mi začalo být špatně, špinila jsem, a tak jsem zavolala gynekoložce. Ta mi řekla, ať jdu raději na pohotovost, že se jí to nelíbí. Hrozně jsem plakala, byla jsem vyděšená. V Motole mi řekli, že jednomu dítěti nebije srdíčko a že můžu přijít i o to druhé," uvedla Lela před časem v rozhovoru pro Expres.

Známý bojovník zase musel na operaci utrženého tricepsu a několik dalších zákroků má ještě před sebou. I tak ale počítá s tím, že v listopadu nastoupí proti Marpovi. „Co říct? Samozřejmě mě to štve. Odsouváme svatbu, musel jsem zrušit zápas. Komplikací je moc a přiznávám, že mi kazí náladu. Vynahradíme si vše za rok," řekl pro isport.cz Karlos, který se měl utkat s polským ranařem Naraszczkou na turnaji Oktagon 26. Na Terminátorovo místo proto postoupil Vémolův rival Samuel „Pirát“ Krištofič.

Karlos na Instagramu vysvětlil, proč si Lelu vezme až příští rok.