Jeden z partnerů se zhroutí: Svatba na první pohled přinese potoky slz

Zdroj: TV Nova

Další epizoda populární reality show Svatba na první pohled představí divákům již čtvrtý pár, který dal dohromady tým zkušených expertů a analytiků. Zpočátku vše běží jako po drátkách, během příprav na velký svatební den však přijde něco, co nikdo nečekal. Experiment se zvrhne.

Dva páry si v minulých dílech show Svatba na první pohled již své „ano” řekly. Novomanželé si nyní užívají společné chvíle na svatebních cestách snů, které jsou prvními velkými zkouškami jejich vztahu. Zatímco Jarda a Romana, pár číslo jedna, začíná řešit, co bude, až se vrátí do Čech, pár číslo dvě, Andrea a Kadri, se musí v exotické destinaci popasovat s rozdílným očekáváním, jak by se měl partner / partnerka chovat. Přestože jsou manželé, teprve se poznávají, což s sebou přináší nejrůznější úskalí, zvláště pokud si do společného života přinášejí nezpracované šrámy z minulých vztahů.

Rozechvění, romantiku i pocity štěstí zažívá pár číslo tři, Andrea a Roman, který se konečně pozná a stane před oltářem. Ještě před tím ale Andrea dostane dárek, který jí o jejím nastávajícím hodně napoví.

Další pár vypadá slibně

Tým expertů z více než dvou tisícovek nezadaných účastníků experimentu vybere další pár, který má na základě vědeckých testů všechny předpoklady pro to, aby našel lásku na celý život. Jak vysokoškolačka Mirka (22), tak extrovertní živnostník Marek (25) přesně vědí, co od života chtějí, byť jsou ve věku, kdy se spousta jejich vrstevníků teprve hledá. „Chci mít vztah, protože má spoustu hezkých věcí. Můžete se spolehnout na jednoho člověka, což jako singl nemáte,“ svěřil se Marek štábu hned při úvodním pohovoru.

Šok a zklamání

„Překvapilo mě, že Marek má velmi dobře srovnané, co chce, právě v oblasti svého soukromého života,“ přiznává jeden z expertů, vztahový kouč Petr Jan Křen. „Přijde mi, že dneska se nechce nikdo vázat, chce si jen užívat. Proto zkouším najít vztah touto cestou,“ říká otevřeně Mirka. Přestože to vypadá, že Mirka a Marek vytvoří ideální pár, jen tři dny před svatbou se v jejich případě experiment zvrtne, což přinese spoustu slz i nepříjemné chvilky pro samotné experty…