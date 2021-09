Svatba na první pohled: Zamilují se do sebe? Mezi Andreou a Kadrim to jiskří

Zdroj: TV NOVA

Druhá řada vědeckého experimentu v seznamování je tady. Diváci už se v prvním díle seznámili s Romanou a Jaroslavem a před oltář míří nyní Andrea s Kadrim, u kterých přeskočí nečekaná jiskra.

Druhá řada reality show Svatba na první pohled přináší divákům nejen nové účastníky, ale i obměněný tým expertů, kteří mají za úkol pomocí vědeckých poznatků vytvořit dokonalé páry.

Jako první se naslepo oddala dvojice Romana - Jaroslav a jejich seznámení bylo velice rozpačité. Nevěsta totiž ženichovi nechala jako dárek poslat psí vodítko, což znepokojilo Jaroslava i diváky.

"Vodítko je náznak toho, že mám dva pejsky a mám ráda venčení. A ten druhý náznak je to, že mám radši takovej tvrdší sex," vysvětlila Romana své myšlení. Druhý pár mířící před oltář vezme svatbu ze zcela jiného konce.

Kadri s Andreou si ihned padnou do noty

V druhé epizodě už zažijí Romana s Jaroslavem první krizi. Čeká je romantická dovolená, už na letišti to mezi nimi ale začne skřípat.

Vedle pokračování příběhu Jaroslava a Romany se v dalším dílu Svatby na první pohled začne rozvíjet také příběh druhého páru, který se bude připravovat na svoji svatbu.

"Líbila se mi první řada. A protože jsem dlouhodobě nemohla najít toho pravého partnera, řekla jsem si, proč to nenechat na někom jiném? Když bude vyhověno mým požadavkům na charakter a vzhled, mohlo by to vyjít. Každý hledáme svých sto procent protějšku. Pokud se otevírá nová možnost, jak ho najít, proč toho nevyužít?" vysvětlila Andrea, proč se do experimentu pustila.

Její ženich Kadri jí ihned zaujme a ze svatebních fotografií je jasné, že mezi dvojicí přeskočila jiskra. Bude se ale jejich vztah vyvíjet, nebo po prvotním očarování všechno skončí? To vše se dozvíte v novém vysílacím čase, a to ve čtvrtek ve 21:25 na TV Nova a už nyní na Voyo.

Kadri a Andrea mají mnoho společného, jak dopadne jejich láska?

Zdroj: TV NOVA