Svatba na první pohled: René předčítá dopis své Petře, slzy zaručeně neudržíte

„Když jsem tě ale uviděl, tak se mi rozzářily oči a září mi ještě teď. Jen si říkám, že tobě tam asi přistál pravý opak toho, co sis přála. Fousatý zrzek se žlutou kravatou a ADHD,“ popisuje sebe sympatický soutěžící René.

Líbí se mi, jak si umíš ze všeho udělat srandu. Moc ti sluší, když si dáš kalhotky na hlavu, aby ti to víc přemýšlelo. Mrzí mě, že jsi to v životě měla tak náročné. Rád bych to vrátil zpátky a něco s tím udělal!,“ čte nahlas.