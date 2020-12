Plačka Radek ze Svateb: Co si o jeho chování myslí psychiatr Jan Cimický?

"Labilní magor! Co předvádí! Tak ten by šel!" "Tohle není hodný chlap, to je nervák a hysterka. A u chlapa je to fakt strašná kombinace!" "Stačí to shrnout do jednoho slova: labilní!" naváží se do ženicha Radka na sociálních sítích stovky lidí.





Díky neustálému pláči a někdy až přehnaným reakcím se Radek stal velikým tečem kritiky veřejnosti, musí ale nutně znamenat labilitu?

Jan Cimický nám prozradil, že přecitlivělá povaha už může být zakořeněná v temperamentu každého jedince!