Páry ze Svateb otevřeně o intimním životě: Kdo spolu spí a u koho je to ztracené

Zdroj: TV Nova

Najít toho pravého je jedna věc, udržet si vztah věc druhá. Všichni se shodují na tom, že velkou v roli zde hraje i vzájemné jiskření a sex. Jak na tom jsou páry ze Svatby na první pohled? Kdo otevřeně přiznává sex, a kde naopak jiskra nepřeskočila podobně jako u Romana? Ukázka z jedenácté epizody reality show dává odpověď nejen na tuto otázku.

Tři páry z velkého sociálního experimentu Svatba na první pohled pomalu směřují do finále. Mají za sebou téměř třicet dní manželství a intenzivního společného života. Jsou spolu dnem i nocí, poznávají se, zjišťují, co v tom druhém mají či nemají, nakolik splňuje jejich představy ideálního partnera či ideální partnerky.

Občas je to pro ně docela náročné, krize zasáhla každý z těchto vztahů. Nyní se setkávají u jednoho spolu a zjišťují, jak na tom jsou ostatní. Samozřejmě dojde i na sex, ožehavé téma u většiny párů, které vstoupily do manželství v rámci tohoto experimentu. Proč je to téma hodně ožehavé pro muže i ženy? Co všechno vypluje na povrch díky Klářiným otevřeným dotazům? Co na sebe jednotliví partneři přiznají?

To napoví tato ukázka z jedenácté epizody druhé řady reality show Svatba na první pohled, kterou vysílá TV Nova ve čtvrtek 25. listopadu ve 21:25.